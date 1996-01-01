Кризис вынуждает россиян избегать больничных и не ходить в отпуск

Дороговизна лекарств и сокращение расходов на спорт создает опасность, что из кризиса россияне выйдут больной нацией. Но, как пишут "Новые известия", сотрудники многих компаний опасаются даже уходить в отпуск. Практика показывает, что люди предпочитают не болеть. Ходят на работу в любом состоянии в первую очередь сотрудники банков и инвестиционных компаний - их ряды уже сильно поредели, а осенью, вполне возможно, "оптимизация персонала" продолжится. Эксперты в один голос признают: в кризис в трудовой сфере обозначилась тенденция так называемых фиктивных сокращений. Известны случаи, когда сотрудников увольняли после отгула, отпуска, возвращения из командировки, закрытия больничного листа. Если болезнь настолько серьезна, что на работу выйти невозможно, вступает в силу иной вариант экономии на здоровье - отказ от дорогих лекарств.