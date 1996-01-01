Разрешили делать деньги

Совет Федерации одобрил в редакции согласительной комиссии Федеральный закон, наделяющий правом бюджетные научные учреждения и вузы создавать малые предприятия для внедрения в жизнь своих инновационных разработок.

Как отметил представивший Федеральный закон председатель Комитета СФ по образованию и науке Хусейн ЧЕЧЕНОВ, пишут "ФК-Новости", закон восполняет пробелы правового регулирования в области отношений, связанных с созданием хозяйственных обществ бюджетными учреждениями науки и образования, научными и образовательными учреждениями государственных академий наук, а также отношений, связанных с распоряжением учреждениями науки и образования исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, а также доходами от их реализации.

Основной его целью является обеспечение реального внедрения в производство создаваемых за счет бюджетных средств результатов научно-технической деятельности, права на которые принадлежат бюджетным учреждениям науки и образования.

Уже сейчас более двухсот вузов и НИИ готовы создать малые предприятия, отметил глава Комитета СФ по образованию и науке.