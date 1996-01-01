Предпринимателей Приморья учат работать без кассы

Малому бизнесу России разрешили не пользоваться кассовыми аппаратами. О том, как это решение повлияет на предпринимательство в Находке, говорили на совещании в администрации городского округа. Об этом сообщил пресс-центр мэрии Находки.

Обязательное использование кассовых аппаратов малым бизнесом отменено Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Своим указом он внес изменения в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Теперь "организации и индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности освобождаются от обязанности использовать контрольно-кассовую технику при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт, за исключением случаев, когда обязанность использовать контрольно-кассовую технику прямо предусмотрена федеральными законами".

Разъяснения по этому вопросу руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания Находки получили на совещании в администрации города.

"Предприниматели не один год боролись с кассовыми аппаратами. Это было резонно: дорогостоящая техника не требуется для налоговой отчетности, например на тех же рынках. "Малому и среднему бизнесу этот закон поможет очень сильно", - уверена начальник управления потребительского рынка администрации города Галина Корейкина. Теперь по первому требованию покупателя торговые точки обязаны выдавать товарный чек с перечнем обязательных реквизитов.