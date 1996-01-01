Обломать Оломского

Еще год назад он считался успешным бизнесменом. Начинал, как и многие во Владивостоке, с импорта товаров из Кореи и Америки. Со временем полностью переориентировался на ритейл и участвовал в создании крупной торговой сети Владивостока. Затем занялся строительством. В последние годы он входил в группу состоятельных бизнесменов края. Однако сегодня все перевернулось...

Сегодня группа компаний, входящих в бизнес Евгения ОЛОМСКОГО, в такой ситуации - не позавидуешь. Почему и как это произошло, Евгений Владимирович откровенно рассказал "ЗР".

- Сегодня во всем винят кризис. Но, может быть, провалы в вашем бизнесе имеют и другие причины? Очень странно, что менее чем за год ваши компании стали убыточными.

- Мой бизнес активно развивался и имел достаточно широкую диверсификацию, а соответственно, и низкие риски. Компании имели высокую рентабельность, но при этом и высокие издержки, в особенности по торговой сети. Продуктовый ритейл - специфический бизнес. Большой кредитный портфель - это абсолютно нормальная практика крупных торговых предприятий. Но тут пришел кризис. Многие банки резко, в одностороннем порядке, сменили правила игры с клиентами: отказали в пролонгации беззалоговых кредитов, урезали овердрафты вполовину, переоценили все залоги в сторону значительного понижения. Это повлекло сокращение оборотных средств минимум на 30%. Вторым шагом стало повышение банковских ставок за кредиты. И большинство бизнесменов не могло и предположить столь значительные изменения в экономике, а тем более не ожидало, что банки могут абстрагироваться от клиентов, забыв о партнерских отношениях. С этим я столкнулся в сентябре 2008-го.

- Говорят, что в первую очередь от пересмотра банковской политики пострадали те, у кого деятельность была непрозрачной. Мол, им банки отказали кредитах.

- Уже давно кредит в банках можно получить исключительно прозрачному бизнесу. И весь мой бизнес был прозрачен. Поэтому я имел отличную кредитную историю и являлся одним из самых крупных заемщиков приморского отделения Сбербанка. У нас были хорошие партнерские отношения. Мои компании активно развивались за счет привлечения банковских кредитов. Больше 90% кредитов было обеспечено залогами - имуществом компаний. Все магазины, наши стройки были в залоге, и это абсолютно нормально. Выходит, не банки "попали" на кризис". У них были проблемы с ликвидностью, но их накачали деньгами, однако банкиры предпочли вложить их в валюту и заработали на разнице курса баснословные прибыли. А вот строительный бизнес встал. И мы оказались в том числе.

Доходы упали. Мы, как и весь бизнес, ударились в процесс оптимизации расходов. Однако у нас много заемных средств. Проценты стали для нас неподъемными. Образовался кассовый разрыв. Не хватало оборотных средств на закупку товаров, стал скуднеть товарный ассортимент в сети, и начался отток покупателей. Был выход продать что-нибудь из недвижимости, чтобы погасить текущие долги, но тогда из-за девальвации рубля это было невозможным. Все, кто имел финансовые запасы, "сели на валюту" - это было на порядок доходнее по сравнению с вложениями в недвижимость и другие активы. Теперь рубль окреп, и это стало реально.

- Все, кто вас знает, удивляется, что вы до сих пор стараетесь спасти бизнес. Один из бизнесменов даже сказал, что "приморской экономике нужно десять Оломских, и все будет хорошо".

- С сентября было несколько моментов, когда все можно было удержать. Но кому это нужно? Банку, администрации, мэру, губернатору? Нет. Мне нужно, вот я и крутился. За мной было более 1200 человек сотрудников разных компаний. Эти люди мне доверились, и я за них чувствовал ответственность. Это политикам достаточно отчитаться об антикризисных мерах. Бизнес сам принимал решения. Наши кредиты были взяты в разных банках, и они по-разному себя повели. Например, Дальневосточный банк вполне адекватно отреагировал на ситуацию и оперативно принял ряд мер, чтобы не допустить краха компании и самому не понести убытки, а другие забыли, что все в одной лодке.

- Вы говорите о реальных, но упущенных возможностях спасти бизнес. Сейчас что-то можно сделать?

- Мы предпринимаем шаги. Весной, когда рубль окреп, рынок недвижимости стал интересен инвесторам. Мы тут же сообщили банку о варианте эффективного выхода из ситуации по долгам путем реализации заложенных объектов недвижимости. От банка требовалось всего лишь плотное и продуктивное взаимодействие, быстрая реакция в виде согласий на реализацию залогов. Однако на протяжении четырех месяцев мы не смогли совершить ни одной сделки, и в результате обе стороны понесли громадные убытки и упустили возможности, которых уже не вернуть.

- Буквально за день до нашей встречи у вас в офисе были обыски. Как-то прокомментируете этот факт? Что за уголовные дела против вас возбуждены?

- Да, были обыски. Все, как полагается, - с ОМОНом, сломанной дверью, выбитыми стеклами. Разбитую оргтехнику только поменяли. В нашей стране очень часто бизнес сталкивается с подобными явлениями. Правда, в последние годы "маски-шоу" стали проводить чаще. Обыски у меня и дома были. Уголовные дела против меня и моих знакомых действительно возбуждены, но они все сфабрикованы по заказу.

- Зачем?

- Это давление с целью выдворить меня за пределы страны и отобрать те активы, которые я создал. Иначе как объяснить, что все годы, пока я работал, у силовиков не было претензий к моей персоне, а потом в один момент появились? Уголовные дела появились после того, как мы с партнерами хотели начать строиться. У нас были земельные участки, на которые имели документы и проекты мои компаньоны. Возле каждого объекта предусмотрели детские площадки, зоны отдыха - учли пожелания администрации. Мне сказали: давай, Евгений, финансируй. А потом оказалось, что участки оформлены в собственность с нарушением... Вот вам и "уголовка".

- Так почему вы до сих пор в России? У нас принято в таких ситуациях менять место жительства.

- А это поражение. Зачем мне бежать из страны? Я здесь родился и вырос, и мне дорог этот город. Да, сегодня тяжело. Может быть, спасти ничего не удастся... Мне отдельные лица говорят: "Съезди за границу, привези заначку. Отдай - и все будет хорошо". А у меня нет этой заначки. С сентября по май наши компании держались на собственном ресурсе. В любом случае моя задача - рассчитаться со всеми долгами компаний.