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Бизнесмены России и Японии ищут точки соприкосновения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По приглашению Японской ассоциации предпринимателей, возглавляемой известным бизнесменом и общественным деятелем Японии господином Тамура ФУМИХИКО, и при активном содействии компании "АвтоБизнесКлуб" (генеральный директор А. Э. ЗАХАРОВА) состоялся визит делегации приморских и хабаровских бизнесменов в Страну восходящего солнца.

В состав делегации вошли известные в регионе предприниматели и руководители общественных объединений предпринимателей, входящих в региональную организацию "ОПОРы России". В ходе семидневного визита делегация посетила префектуры Кумамото, Миязаки и Фукуока, расположенные на самом южном остове Японии - Кюсю. Гостям были показаны около двух десятков промышленных и сельскохозяйственных объектов, проведены встречи с руководством ведущих научно-исследовательских институтов Японии, руководителями городов и префектур. Состоялась также встреча с руководителем представительства японской правительственной организации содействия развитию внешней торговли ("Джетро") в префектуре Фукуока.

Также большое внимание уделялось знакомству с опытом применения энерго- и теплосберегающих технологий, технологий безотходного производства, уникальным научно-техническим разработкам, которые при практическом применении дают колоссальную экономическую выгоду в таких областях, как промышленное и жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, очистка и обеззараживание сточных вод, сохранение экологии окружающей среды и др. Дальневосточники также смогли ознакомится с технологиями в области управления производством, во многом благодаря которым Япония смогла стать столь экономически сильной, процветающей страной. Японские и российские предприниматели выразили большую заинтересованность в налаживании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Итогом визита явилась подготовка и подписание соглашения между Приморским отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" и Ассоциацией японских предпринимателей.

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