В Приморье будут искать вольфрам для Светлогорья

Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Роснедрами приступило к финансированию геологоразведочных работ на вольфрам в Приморском крае.

С обращением о выделении средств на проведение геологоразведочных работ в Правительство РФ обратился губернатор края Сергей Дарькин. Обращение было поддержано Министерством промышленности и торговли РФ.

Разведка новых месторождений вольфрама позволит на годы вперед обеспечить горнодобывающий комплекс в п. Светлогорье сырьевой базой, сообщает пресс-служба администрации края.