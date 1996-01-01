100% пакет акций завода "Амурметалл" с правом обратного выкупа был передан ВЭБ

Сегодня владеть акциями дальневосточного завода будет Внешэкономбанк. Такое соглашение подписал 31 июля генеральный директор ОАО "Амурметалл" Сергей Хохлов и председатель Внешэкономбанка Владимир ДМИТРИЕВ.

По словам последнего, "ВЭБ инвестирует в оздоровление предприятия 5 млрд руб., сроком на 7 лет, ведет переговоры с основными кредиторами по реструктуризации задолженности, уже есть неплохие шансы по договоренности. Ставка по кредиту будет на уровне ставки рефинансирования, и ВЭБ в своем соглашении также предусматривает ставку на этом же уровне", - подчеркнул Дмитриев.

Как отметил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на проходившем совещании в Хабаровске и присутстовавший при подписании предварительного соглашения, "стопроцентный пакет акций, поступающий в собственность банка, это не национализация, а наоборот, собственники имеют право выкупить назад весь пакет у ВЭБ в случае благоприятного развития ситуации и эффективной работы. И у них все карты на руках. Мы готовы их поддержать".

"Предприятие оказалось в сложной ситуации, с большой кредиторской задолженностью и необходимостью завершения программы модернизации с выходом на 2 миллиона тонн сталепроката, - прокомментировал сделку Владимир Дмитриев. - Надо добиваться реструктуризации задолженности и завершения программы модернизации. Мы за это взялись". Внешэкономбанк должен иметь возможность осуществлять оперативный контроль над предприятием, для чего 100% акций будут куплены госкорпорацией. "Будет опцион на обратный выкуп акций - по сути, по той же цене с небольшой рыночной доходностью", - заявил глава ВЭБ.

Кредит, выданный ВЭБ "Амурметаллу", субординированный, это означает, что сначала будут погашены кредитные обязательства банкам, перед которыми завод имеет задолженность. Но финансовые передряги завода распугали потребителей его продукции. И все же генеральный директор ОАО "Амурметалл" смотрит в будущее с большим оптимизмом, несмотря на то, что заказов у завода немного.

"Для нас и для наших кредиторов это комфортные условия, - прокомментировал Сергей Хохлов, - плюс сделки - это переход права собственности на завод ВЭБ. В этот период мы рассчитываем на мощную поддержку со стороны финансовых структур. Сегодня мы находимся в процедуре наблюдения, это один из возможных механизмов урегулировать отношения и заключения мирового соглашения с нашими основными кредиторами - Сбербанком, Газпромбанком и рядом других иностранных банков. Я считаю, что ВЭБ сможет урегулировать это достаточно быстро".

Однако существует и минус сделки, по словам Сергея Хохлова, он заключается в том, что акционеры на время до полного погашения кредита ВЭБ теряют права управлять предприятием.

Но Сергей Хохлов уверен, что эта ситуации в скором времени разрешится, ведь, по его словам у предприятия есть заказы, рынок Юго-Восточной Азии оживился, внутренний рынок пока еще удовлетворительный, но руководство "Амурметалла" рассчитывает до 60% своей продукции отгружать именно на экспорт, потенциал для этого у предприятия есть.