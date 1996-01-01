"Успех-2009": Участвуют все бизнес-вумэн, включая бабушек

Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России" при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников и предпринимателей, ООО "Деловая Россия", Союза журналистов России объявила о проведении юбилейного V Всероссийского конкурса деловых женщин "Успех" - 2009. В конкурсе объявлены следующие номинации: "Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве", "Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемые женщиной", "Лучшая представительница деловых женщин России", "Лучшая молодая представительница деловых женщин России", "Лучшая представительница деловых женщин России - бабушка".