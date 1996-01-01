Лучшую строительную организацию выберут в Хабаровске

Положение о краевом конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную организацию строительной отрасли утверждено губернатором Хабаровского края. В министерстве строительства края считают, что конкурс поможет выявить образцы современных технологий, дать возможность развитию передовых форм строительства, промышленности строительных материалов, проектно-изыскательских работ, оценить качество строительной продукции.