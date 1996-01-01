Провинция Хэйлунцзян начинает кредитовать российских бизнесменов

На необычные меры поддержки экономики пошло правительство провинции Хэйлунцзян – администрация получила поддержку от финансовых органов Китая для предоставления кредитов российским предприятиям на покупку китайских товаров (машинно-техническую продукцию, автомобили, сельскохозяйственную технику, компьютеры, оргтехнику) и реализации подрядов на строительство крупных объектов.

Кредиты выделяются при одном условии - покупки должны быть сделаны на территории уезда Дунин провинции Хэйлунцзян. Технология получения денег проста: подписывается соглашение с китайским экспортным предприятием, после чего Страховая компания Китая по экспортному страхованию оценивает платежеспособность и надежность российского предприятия. Если результат положителен, то обратившемуся предпринимателю будет предоставлен кредит на срок от одного месяца до двух лет.

Процентная ставка по кредиту будет устанавливаться по международным стандартам, конкретные цифры появятся в результате проведения переговоров между Канцелярией по иностранным делам Народного Правительства уезда Дунин провинции Хэйлунцзян КНР и предприятиями.