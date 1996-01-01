Студенты и школьники ищут работу

В разгар лета молодежь и школьники активно ищут работу. Однако, по словам Елены ПЕТРУНЯ, руководителя Комитета по труду и занятости населения Владивостока, кризис оказал влияние на количество рабочих мест, предлагаемых молодым. "Молодежь идет к нам очень активно, - говорит Елена Петруня, а вот работодатели не так активны, как прежде. Если в прошлом году руководители более охотно шли на контакт, то сейчас они говорят о том, что им необходимо в первую очередь выстоять и сохранить коллектив. И брать на работу слабо защищенную категорию - подростков 14-15 лет они не хотят. Со студентами ситуация попроще - руководители берут их охотнее и уровень заработной платы предлагают им достаточно высокий". Напомним, что уровень безработицы во Владивостоке составляет 1,3%, в качестве безработных зарегистрировано 4 857 человек.