Технохолдинг Sumotori озаботился подготовкой кадров

Дефицит технических специалистов на рынке труда заставляет компании самостоятельно заниматься подготовкой кадров. Например, при технохолдинге Sumotori уже полгода работает учебный центр, который готовит специалистов не только для нужд собственного предприятия, но и выпускает их на рынок труда. Учебный центр - одно из самых молодых подразделений технохолдинга. Как юридическое лицо центр был оформлен в июле 2007 г., а в январе 2009 г. получил лицензию на право оказания образовательных услуг. На сегодняшний день учебный центр готовит курсантов по 7 рабочим профессиям. Среди них - операторы крановых установок, стропольщики, водители погрузчиков, машинисты экскаваторов, машинисты бульдозера. Парк современной техники позволяет курсантам в полной мере овладеть профессией, а документ об образовании государственного образца выдается только после успешной сдачи экзамена представителям Ростехнадзора.