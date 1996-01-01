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Торговые сети попадут в сети законодательные
Владельцы розничных сетей получили неприятный сюрприз от российского правительства. Накануне внесения проекта закона "О торговле" на рассмотрение в Госдуму в нем появилась статья 16, накладывающая ограничения на развитие ритейла. Торговые сети с оборотом свыше 1 млрд руб. не смогут открывать новые магазины в регионах, где их присутствие составляет 25%. По словам участников рынка, под это ограничение попадают практически все торговые сети. В результате новая статья может ограничить развитие около 200 ритейлеров по всей стране, пишут "ФК-Новости".
На прошлой неделе президиум правительства одобрил последнюю редакцию проекта закона "О торговле", который готовился в течение пяти лет (см. также "ЗР" №55 от 21 июля). Разработчики закона во главе с вице-премьером Виктором ЗУБКОВЫМ предупредили, что в текст документа еще будут вноситься изменения, однако назвали их "несущественными". В частности, государство не собиралось контролировать торговые наценки сетей и устанавливать для них порог доминирования на локальных рынках. Вместо этого, по словам главы ФАС Игоря АРТЕМЬЕВА, предполагалось ввести запрет на дискриминационные действия со стороны всех участников торговой деятельности. Ритейлеры согласились с текстом документа, назвав его "компромиссным".
Однако, как стало известно вчера из опубликованного на сайте Госдумы законопроекта, по пути к депутатам текст документа увеличился на одну, но крайне важную статью - "Ограничение действий по приобретению торговыми сетями новых торговых объектов". Согласно статье 16 законопроекта, сети, оборот которых на территории России составляет более 1 млрд руб., а доля на локальном рынке выше 25%, "не вправе приобретать для целей торговой деятельности... дополнительные торговые площади, в том числе путем введения в эксплуатацию новых торговых объектов, и участвовать в торгах по их приобретению". Под локальным рынком в законопроекте подразумевается городской округ или муниципальный район, а также города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.
В документе уточняется, что это ограничение не коснется сделок, совершенных до вступления закона в силу. После одобрения закона "О торговле" всеми инстанциями действия, противоречащие статье 16, будут оспариваться в арбитражном суде, в том числе по искам от ФАС. Напомним, что в настоящий момент порог доминирования компании на рынке согласно антимонопольному законодательству составляет 35%, и этому правилу подчиняются все отрасли, включая ритейл.
Участники рынка уверены, что инициатором появления статьи в тексте законопроекта выступило антимонопольное ведомство. Однако получить комментарии от ФАС не удалось.
Владельцы розничных сетей остались недовольны инициативой ведомства, особенно тем, что она не была согласована с бизнесом. "Непонятно, зачем мы тратили время на обсуждение законопроекта, зачем с ритейлерами проводили консультации, когда в итоге статьи в законе дописываются без нашего ведома", - жалуется менеджер крупной федеральной сети. "В конце концов, это просто невежливо", - замечает он.
"Оборот в 1 млрд руб. имеют более 200 российских сетей", - говорит председатель совета директоров группы компаний "Виктория" Николай ВЛАСЕНКО. Председатель совета директоров компании АБК Владислав ЕГОРОВ отмечает, что сеть с оборотом 1 млрд руб. может состоять из 200 магазинов у дома или 30 супермаркетов. "Такую выручку за год может принести всего один гипермаркет", - подчеркивает он. По подсчетам исполнительного директора X5 Retail Group Льва ХАСИСА, годовой оборот в размере 1 млрд руб. - стандартный показатель для сети из пяти-шести магазинов.
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