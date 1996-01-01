"Восточная энергетическая компания" добавит экспорта Китаю

ОАО "Восточная энергетическая компания" (ВЭК, 100%-ная дочерняя компания "Интер РАО") в 2010 г. планирует экспортировать в Китай 1-1,2 млрд кВт.ч, что на 25-30% больше, чем в этом году. По словам гендиректора ВЭК Юрия ШАРОВА, поставки этого года, начавшиеся в марте, составят 800-900 млн кВт.ч. В марте-мае ВЭК экспортировала в КНР 280 млн кВт.ч, заработав на этом около 130 млн руб. К 2011 г. компания планирует увеличить поставки в Китай, потому что к этому моменту будут построены парогазовая ТЭЦ в Хабаровске мощностью 400 МВт и линия электропередачи напряжением 500 кВ от подстанции Амурская до государственной границы.