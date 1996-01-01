Биржевые облигации "Дальсвязи" пошли на ура

ОАО "Дальсвязь" на прошлой неделе завершило размещение биржевых облигаций серии БО-05 на 1,5 млрд руб. Компания определила ставку купона облигаций в размере 15% годовых. По некоторым данным, спрос на бумаги "Дальсвязи" превысил 5,5 млрд руб. Напомним, что срок обращения бумаг составляет 3 года. Компания объявила 2-летнюю оферту на досрочный выкуп бумаг. На облигации выплачиваются полугодовые купоны. Фондовая биржа ММВБ допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Дальсвязи" серий БО-01 - БО-05 общим объемом 6 млрд руб. в конце мая. Облигации предусматривают досрочное погашение по решению эмитента (колл-опцион).