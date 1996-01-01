Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"РН-Нефтепорт" присоединен к "РН-Находканефтепродукту"
"Роснефть" реорганизовала ООО "РН-Нефтепорт" путем присоединения к ООО "РН-Находканефтепродукт". Запись о прекращении деятельности присоединенного юридического лица была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 9 июля. Напомним, в июле 2006 г. "Роснефть" приобрела у "Группы Альянс" 97,51% акций ОАО "Нефтепорт" (в дальнейшем преобразовано в "РН-Нефтепорт") за 528 млн руб. "Нефтепорт" (крупнейший специализированный морской торговый порт на тихоокеанском побережье России) и "РН- Находканефтепродукт", которая владеет примыкающей к порту перевалочной инфраструктурой и нефтехранилищами, образуют единую технологическую цепочку по хранению и отгрузке на морские суда нефтепродуктов в акватории залива Находка.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока