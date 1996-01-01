"РН-Нефтепорт" присоединен к "РН-Находканефтепродукту"

"Роснефть" реорганизовала ООО "РН-Нефтепорт" путем присоединения к ООО "РН-Находканефтепродукт". Запись о прекращении деятельности присоединенного юридического лица была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 9 июля. Напомним, в июле 2006 г. "Роснефть" приобрела у "Группы Альянс" 97,51% акций ОАО "Нефтепорт" (в дальнейшем преобразовано в "РН-Нефтепорт") за 528 млн руб. "Нефтепорт" (крупнейший специализированный морской торговый порт на тихоокеанском побережье России) и "РН- Находканефтепродукт", которая владеет примыкающей к порту перевалочной инфраструктурой и нефтехранилищами, образуют единую технологическую цепочку по хранению и отгрузке на морские суда нефтепродуктов в акватории залива Находка.