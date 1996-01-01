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ЕСН заменят страховыми выплатами
Госдума приняла пакет законопроектов о замене ЕСН страховыми взносами и повышении за счет этого пенсий для беднейших пенсионеров. Поскольку новации принимаются по указанию Владимира ПУТИНА, депутаты не тронули ни одной значимой нормы пакета и лишь "украсили" его поправками по части администрирования взносов, которые призваны смягчить негативную реакцию бизнес-сообщества на увеличение нагрузки на 0,8-1 трлн руб. в 2011 году. Одновременно с этим депутаты открыли внебюджетным фондам доступ к банковской тайне - пока его нет даже у налоговых органов.
Реформа ЕСН станет самым значимым увеличением налогов с 2004 года, когда Владимир Путин заставил нефтяной сектор поделиться дополнительными $3,5 млрд "сверхприбылей". Теперь гораздо большую сумму решено изъять у предприятий уже всех отраслей экономики. По расчетам Минздрава, из-за увеличения в 2011 году нагрузки на фонды оплаты труда предприятий с 26% до 34% поступления во внебюджетные фонды возрастут на 800 млрд руб. Произойдет это вновь по личному решению Владимира Путина.
В ходе первого чтения бюджетный комитет Госдумы выдал весьма жесткое заключение на законопроекты. Отмечалось, что передача полномочий по администрированию взносов от ФНС к Пенсионному фонду плохо согласуется с Конституцией. Основной закон не включает ПФР в систему органов государственной власти, и поэтому он будет не вправе применять к плательщикам взносов меры принуждения, например, взыскивать задолженность. Также бюджетный комитет отмечал увеличение числа контролирующих органов и утяжеление фискальной нагрузки на фонды оплаты труда в 1,5-3 раза. Однако уже при втором чтении эти доводы бюджетников были проигнорированы.
Пресс-служба Кремля
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