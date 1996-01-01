РОСНО застраховало таунхаус во Владивостоке на 23 млн рублей

Договор страхования недвижимости по программе "Цитадель" заключен на год и предусматривает страхование конструктивных элементов, внутренней отделки таунхауса и находящегося в нем движимого имущества, сообщает пресс-служба компании.

Интересно, что кроме традиционных рисков, т.е. пожаров, краж, разбоев и т.д. договор страхования предусматривает также компенсацию ущерба вследствие падения летательных аппаратов, аварии в системах водоснабжения, канализации, отопления, произошедшей вне территории страхования, и залив (в том числе в результате выхода жидкости вследствие поломок стиральных и посудомоечных машин; в результате аварии в системах жизнеобеспечения аквариума и разгерметизации его стенок).