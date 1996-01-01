Дальневосточная ветроэлектростанция будет строиться на международные деньги

Финансирование строительства Дальневосточной ветроэлектростанции (ВЭС) на островах Русский и Попова будет осуществляться по схеме привлечения проектного финансирования от международных банков.

Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи руководства ОАО "РусГидро" и японских Mitsui и J-power.