Восточный порт модернизирует оборудование

ОАО "Восточный порт" завершило монтаж первой пары нового тандемного вагоноопрокидывателя на Угольном комплексе, сообщила пресс-служба пароходства. В ходе наладки оборудования все механизмы будут тщательно настроены и отрегулированы, после чего угольный комплекс заработает с новой мощностью. Обновление второй пары вагоноопрокидывателя запланировано на осень.Замена главных механизмов на Угольном комплексе началась в апреле текущего года.