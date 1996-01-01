Будущий НПЗ показали в миниатюре

Губернатор края Сергей ДАРЬКИН посетил презентацию Приморского нефтеперерабатывающего завода, которая состоялась в администрации края. Первый заместитель генерального директора ООО "Роснефть - Приморский нефтеперерабатывающий завод" Владимир НИКЕРЯСОВ доложил губернатору о ходе проектирования объекта. Сергей Дарькин высоко оценил проект компании "Роснефть". По словам губернатора, это полностью соответствует стратегии развития Приморского края до 2025 года, которая предусматривает создание в крае кластера по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья. Строительство НПЗ позволит создать в крае новые рабочие места, обеспечит выпуск высокотехнологичной продукции, востребованной на внутреннем и внешних рынках.