Технологии наступают на личную жизнь работников

Новые технологии мобильных коммуникаций не только повышают производительность труда, но и серьезно меняют баланс между работой и личной жизнью. Об этом говорят результаты исследования, проведенного международной рекрутинговой компанией Kelly Services в разных городах России, включая Владивосток.

80% респондентов считают возможность работы вне офиса, оставаясь при этом на связи, явлением позитивным. При этом почти половина опрошенных в настоящее время из-за подобной свободы вынуждена работать сверхурочно.

78% респондентов говорят, что они "очень заинтересованы" или "отчасти заинтересованы" в возможности дистанционной работы (работа из дома или удаленная работа). 47% констатируют, что из-за новых технологий им приходится работать дольше.

Наибольшую выгоду от использования новых технологий более других извлекает молодежь, однако участники исследования всех поколений уверены, что их производительность благодаря нововведениям возросла. В общей сложности 78% респондентов утверждают, что их производительность стала "намного лучше", 16% уверены, что она "несколько лучше", для 5% использование новых технологий не имеет никакого значения и только 1% респондентов указали их как причину снижения своей производительности труда.