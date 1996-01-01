Стажировка поможет выпускникам и работодателям

В большинстве профессиональных учебных заведений Приморья закончились выпускные экзамены, и на рынок труда вышли молодые специалисты. Эксперты прогнозировали, что, в связи с кризисом, более 10% выпускников не смогут сразу найти работу - руководители предприятий будут не готовы платить зарплату людям без опыта.

В связи с этим "Программой дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда" была предусмотрена система стажировок для выпускников всех уровней профобразования, в рамках которой работодателям компенсируется часть расходов на заработную плату выпускников. Правда, пока программа стажировок не имеет особого успеха ни у работодателей, ни у молодых специалистов.

Самая главная причина, по мнению начальника отдела трудоустройства и специальных программ Управления службы занятости населения Приморского края Светланы НЕСТЕРЕНКО, заключается в несоответствии позиций, с которыми обращаются в службу занятости работодатели, и специальностями выпускников. Особенно это характерно для сельских районов.

"У нас сейчас, особенно в сельской местности, востребованы рабочие специальности, а в службу занятости обращаются выпускники в основном с гуманитарным образованием, - говорит Светлана Нестеренко. - Особенно сложно обстоит дело с устройством на стажировку специалистов со средним образованием. Всего на сегодняшний день стажировку проходит 76 выпускников, а программой предусмотрено трудоустройство 608 выпускников начальных, средних и высших учебных заведений. Не очень активны и работодатели, хотя часть расходов на заработную плату - более 5 000 руб. в течение трех месяцев компенсирует Управление службы занятости населения. За это время работодатели могут присмотреться к молодому специалисту и, если он им понравится, оставить его на постоянную работу".

Наиболее активно программа реализуется в крупных городах Приморья - Владивостоке, Уссурийске, Находке. Специалисты объясняют это тем, что здесь больше возможностей подобрать для работодателей нужных специалистов. В основном выпускникам предлагают технические и сельхозработы, текущее обслуживание жилищного фонда и автотранспорта, дорожные работы. Во Владивостоке этот список дополняют производство и наладка электронной аппаратуры, парикмахерские, аудиторские, консультационные, рекламные услуги, швейное производство, изучение общественного мнения, услуги в сфере продаж.

"Так как опыт показал, что программа стажировок лучше идет в городах, то мы будем ее здесь развивать более активно, - продолжает Светлана Нестеренко. - Поэтому в список работодателей, который уже составлен и включает в себя более 200 компаний, сегодня мы можем вносить дополнения и изменения. Для того, чтобы поучаствовать в программе, работодатели должны обратиться в службу занятости по месту регистрации, подать свои вакансии и заявку. В программе могут принять участие предприятия любой формы собственности, кроме государственных и ИП".

Ждут в службе занятости и выпускников высших, средних и начальных профессиональных учебных заведений. Для участия в программе им необходимо обратиться в Службу занятости населения с паспортом и документом об образовании. Наличие статуса безработного не требуется.