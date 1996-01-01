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Вертолет МИ-34 может снова войти в серию ААК "Прогресс"
На совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта винтокрылая машина "Ми-34" предварительно была выбрана в качестве вертолета первоначального обучения для Омского летно-технического училища и Санкт-Петербургской академии гражданской авиации, сообщили в пресс-службе предприятия.
Всего на прошедшем совещании рассматривались 4 типа вертолетов: арсеньевский "Ми-34", казанский "Ансат", а также два типа зарубежных вертолетов: Robinson-R44 и Eurocopter EC-120. Выбор сделан в пользу "Ми-34".
"Ми-34" является одной из приоритетных разработок ОАО "Вертолеты России". Планируется вывести его на рынок с поршневым двигателем в 2010 г., а с газотурбинным двигателем - в 2011 г. По маркетинговым исследованиям 2008 г. потребность в легких вертолетах "Ми-34" на период 2010-2017 гг. составляет 355-402 машины в различных вариантах. Производство "Ми-34" было освоено ОАО ААК "Прогресс" в 1993 г., когда в небо поднялся первый выпущенный предприятием вертолет этого типа. Затем "Прогресс" выпустил более 20 "Ми-34". Часть из них поступила в разные российские организации, в том числе в ГИБДД Москвы, на нефтепромыслы Башкирии, а часть была продана за рубеж. К концу 90-х выпуск "Ми-34" был приостановлен.
На прошлогодней выставке вертолетной индустрии "HeliRussia-2008", проходившей в Москве, был представлен модернизированный вариант вертолета "Ми-34", оснащенный новым пилотажно-навигационным комплексом. На выставке же было заявлено о намерении производителя установить на этом вертолете новый газотурбинный двигатель иностранного производства. Но до последнего времени судьба вертолета оставалась неопределенной. Теперь лед тронулся.
Стоит отметить, что ААК "Прогресс" - на четвертом месте по доходности за прошлый год среди отечественных предприятий авиапрома. По итогам прошлого года завод реализовал продукции на 3 млрд 335,1 млн руб.
В июне в Арсеньеве побывала делегация во главе с министром промышленности и торговли Виктором ХРИСТЕНКО. Члены делегации и министр посетили "Прогресс" и убедились в перспективности предприятия. Управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий ДЕНИСЕНКО представил гостям производственную площадку. В цехе окончательной сборки министру продемонстрировали вертолет-штурмовик "Ка-50", разведывательно-ударный вертолет "Ка-52". Гостям показали также главный стапель сборки нового вертолета "Ка-62", первый образец которого должен быть изготовлен к началу следующего года.
Далее делегация проследовала в цех неметаллов и композиционных материалов, где хозяева показали производство вертолетных лопастей из композитов. Этому перспективному направлению деятельности на заводе уделяют особое внимание, так как высока вероятность того, что "Прогресс" станет для авиастроительного комплекса России главным поставщиком вертолетных лопастей и других элементов конструкций из композиционных материалов.
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