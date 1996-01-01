Корабелы-проектировщики посетили Владивосток

На минувшей неделе Приморский край посетили представители компании ОАО "Центр технологий судостроения и судоремонта КБ "Восток" (Санкт-Петербург). Цель приезда проектировщиков - узнать мнение рыбаков о том, какие траулеры им необходимы.

Данный визит стал первым шагом в реализации масштабного проекта по строительству рыболовного флота на Дальнем Востоке. Но рыбаки высказывают сомнения в том, что программа заработает. И на это у них есть все основания.

Досье ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 гг." предусматривает строительство за счет средств федерального бюджета 27 единиц научно-исследовательских судов, в том числе трех крупнотоннажных, на сумму почти 11 млрд руб., из них для Дальневосточного бассейна будет построено 8 судов.

Как заявил главный инженер ОАО "Центр технологий судостроения и судоремонта КБ "Восток" Дмитрий ГАРМАШ, их задача - выработать концепцию большого морозильного траулера. "Мы пытаемся провести универсализацию это судна. То есть разработать концептуальный технический проект, в котором будут отражены почти все характеристики. Это районы промысла, скорость судна с тралом, объем трюмов, оборудование рыбной фабрики и так далее. Мы уже провели ряд совещаний и что-то уже изменили".

Однако проектировщики приехали уже с готовой концепцией судна. Как признался главный инженер КБ "Восток", финансирование программы уже началось и первые 60 млн руб. начали расходоваться. В принципе, Дмитрий ГАРМАШ откровенно признался рыбакам, что государственная поддержка пришлась им очень кстати, так как рыбаки не собирались и не собираются оплачивать подобные проектные изыскания. "Мы понимаем, что это дорого и вам это не по карману, даже если вы объединитесь в специализированный пул", - сказал г-н Гармаш.

В его словах - суть всей государственной поддержки судостроения. Ведь, согласно ФЦП, деньги будут выделены только проектным организациям, которые обязаны к концу 2009 г. предоставить готовые рабочие проекты. Однако еще в мае руководитель федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ заявил, что сегодня современные проекты уже существуют. "Наша глобальная задача - модернизация флота и строительство нового. Есть ФЦП по развитию гражданского морского флота объемом 8,5 млрд руб., из них на рыбопромысловый флот предусмотрено только около 1 млрд руб. Это не строительство судов, это только конкурсы на проекты. Будут объявлены конкурсы по мало-, средне- и крупнотоннажным судам. Я полагаю, что будут создаваться консорциумы наших компаний с норвежскими, которые являются лидерами в рыбопромысловом судостроении. Эти проекты государство будет курировать и предоставлять либо верфям, либо промысловым компаниям, чтобы на их основе строился флот. На наш взгляд, государство должно использовать механизм госгарантий либо финансировать верфи для строительства судов, а потом суда передавать на жестко прописанных условиях частным компаниям", - заявил он на совещании во Владивостоке.

Но это видение рыбного чиновника не совсем совпадает с тем, что происходит на самом деле. При презентации концепции большого морозильного траулера рыбаки засомневались в том, что российские проектировщики способны сделать "нормальное" судно. Как оказалось, концепция проекта предполагает сайровые бортовые ловушки, а ведь на эти типы судов они вообще не устанавливаются. Оказалось, что проектировщики с трудом понимают, какую продукцию рыбопромысловые компании сегодня вообще выпускают на Дальнем Востоке.

Конечно, рыбопромышленники указали на все "огрехи", и проектировщики согласились все поправить, однако самого главного ответа на вопрос: "Кто будет приобретать эти траулеры?", не прозвучало. Разработчики концепции не знают, сколько будет стоить такое судно и будут ли компании заказывать эти траулеры. Более того, проектировщики признаются, что выгоднее и дешевле купить судно за рубежом, так как, если не запустить проект в серийное производство, судно будет "золотым". И вообще не совсем понятно, импортная или отечественная "начинка" будет на траулере. "Если двигатели, траловый комплекс будут отечественные, то судно нам не нужно. Если это импортное, то судно будет дешевле купить за рубежом", - признавались руководители рыбодобывающих компаний.

Но нежелание рыбаков заказывать суда не останавливает идеологов проекта. Их озабоченность оправдана. Для развития рыболовства на Дальнем Востоке необходимо построить свыше 560 промысловых судов разного типа, без строительства и модернизации флота добыча биоресурсов в регионе к 2020 г. может сократиться на треть.