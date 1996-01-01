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Авиастроители отметили юбилей с размахом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Воздушный праздник, посвященный 75-летию Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), состоялся 18 июля в рамках "Дня открытых дверей", в котором смогут принять участие все желающие.

Как сообщает пресс-служба компании "Сухой", демонстрационные полеты совершили многоцелевой истребитель "Су-27СМ", истребитель-бомбардировщик "Су-22 УМЗК" и самолет-амфибия "Бе-103". Зрители также увидели показательные прыжки с парашютами. На статической стоянке можно было осмотреть штурмовик "Су-25", фронтовой бомбардировщик "Су-24", истребители "Су-27УБ" и "Су-17УМЗ" и среднемагистральный пассажирский лайнер "Сухой Суперджет 100", международная премьера которого состоялась в июне этого года в рамках Парижского авиасалона Ле-Бурже-2009.

В программе празднования юбилея завода также был фестиваль талантов: художников, фотографов и народных умельцев, работающих в объединении. В Доме культуры авиастроителей состоялся торжественный прием ветеранов объединения, проработавших на производстве 40 и более лет с церемонией награждения правительственными наградами и памятными подарками.

А накануне после реконструкции открылся бассейн "Смена". Состоялось торжественное собрание коллектива предприятия, в котором принял участие генеральный директор компании "Сухой" Михаил ПОГОСЯН и другие руководители холдинга, и юбилейный концерт с участием "звезд" эстрады.

Досье

История Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения имени Ю. А. Гагарина берет свое начало в 1934 году. Сегодня КнААПО - крупнейший и один из самых современных авиастроительных заводов России. На предприятии проведена глубокая реконструкция и глобальное техническое перевооружение, что позволило внедрять в производство новейшие технологии. Объединение участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя "Су-35", боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100". Здесь выпускаются одноместные и двухместные модификации самолетов семейства "Су-27" - "Су-27СМ/СКМ", "Су-30МК2", истребители палубного базирования "Су-33", "Су-27КУБ". проводится ремонт и модернизация самолетов, стоящих на вооружении у авиации ВВС и ВМС России. КнААПО - сертифицированный поставщик корпорации "Боинг".
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