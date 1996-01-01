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Жителей Владивостока ждут на стройках саммита АТЭС-2012
Список вакансий, на которые могут претендовать жители Владивостока, желающие получить работу на стройках саммита АТЭС-2012, сформирован в КГУ "Городской центр занятости населения Владивостока".
В городской центр занятости по вопросу комплектации кадрами с июля прошлого года обратились пять организаций, участвующих в строительстве объектов АТЭС-2012 г. ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", ОАО УСК "Мост", НПО "Мостовик", ЗАО Русская экспертная и морская сюрвейерская корпорация "РИМСКО", ОАО "Приморгражданпроект" предоставили 687 вакансий для специалистов города и края. В основном заявки были на представителей строительных и рабочих специальностей, таких как машинист крана, электромонтажник, токарь, электрогазосварщик, водитель.
Все заявки были на квалифицированных работников с опытом работы. За год специалисты городского центра направили для трудоустройства в компании, участвующие строительстве объектов саммита, около 200 человек, из них взяли на работу 37 соискателей, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Сегодня в связи с расширением объектов строительства компании МПО "Мост" срочно требуются бетонщики, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, электросварщики ручной сварки, машинисты буровых установок, машинисты передвижной электростанции, водители, машинисты крана. Средняя заработная плата 15000-18000 рублей.
Более подробную информацию о вакансиях можно получить в КГУ "Городской центр занятости населения Владивостока" по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13а, информационный зал, по телефону 22-86-70, а также на сайте www.zanvlad.ru
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