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Компания "Дальстар" объявила "рекламный" тендер

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Дальстар" объявила тендер для рекламных компаний. Его участники должны будут взять на себя организацию рекламной кампании "Дальстар" на радио. Причем на самых оптимальных условиях.

Для частного бизнеса это несколько необычное решение - чаще о разного рода конкурсах и тендерах заявляют государственные или муниципальные предприятия.

Данную ситуацию мы попросили прокомментировать заместителя генерального директора "Дальстар" Любовь СОМОВУ: "Тендеры являются весьма эффективным средством для минимизации затрат. Так почему бы и частному бизнесу не пользоваться таким инструментом. Целью нашего тендера как раз и является разработка максимально действенной рекламной кампании на радио. Мы будем рады выслушать предложения претендентов".

Напомним, что ООО "СК "Дальстар" первой из приморских страховых компаний получила сертификаты системы менеджмента качества, сертификаты соответствия ИСО 9001:2000.

"Проведение тендеров среди поставщиков услуг, гарантирующих оптимальное соотношение цены и качества, стало обязательной практикой в нашей компании", - завершила комментарии Любовь Сомова.

Сроки проведения тендера:

с 15 июля по 20 июля 2009 г. прием заявок.

до 25 июля 2009 г. подведение итогов.

Заявки на участие в тендере и конкурсные предложения принимаются до 15 июля 2009 г. Условия проведения тендера размещены на сайте компании www.dalstar.ru, а также предоставляются по запросу претендента в адрес ООО «СК «Дальстар», тел. (4232)42-07-09, отв. исп. Ткаченко Ольга Витальевна, помошник генерального директора, e-mail: priemnay@dalstar.ru

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