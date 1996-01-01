Завод подъемно-транспортного оборудования обесточен

Хабаровскэнергосбыт прекратил поставки электроэнергии на объекты ОАО "Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования". Для поддержания безопасности завода сохранено электроснабжение лишь осветительных приборов по периметру здания.

Пойти на жесткую и крайнюю меру энергетиков вынудили долги промышленного предприятия за потребленную электроэнергию, сумма которых приблизилась к 3 млн руб., сообщает пресс-служба энергокомпании. Помимо ограничительных санкций Хабаровскэнергосбыт воздействует на дебитора через суды. Так, в начале июля энергокомпания инициировала обращение в Арбитражный суд Хабаровского края с требованием принудительно взыскать дебиторскую задолженность ОАО "КЗПТО". Первое рассмотрение дела назначено на начало августа.