Крупная проектная организация может появиться в Хабаровском крае

Крупные проектные организации, которые являются в настоящее время краевыми государственными унитарными предприятиями, возможно, в скором времени объединятся в единую структуру. Это вызвано необходимостью повысить эффективность и качество проектно-конструкторских работ, их востребованность и конкурентоспособность на рынке. Об этом сказал журналистам во время посещения института "Хабаровскгражданпроект" губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.