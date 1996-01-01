Супермаркетам запретят работать по ночам и в выходные

Осенью 2009 г. в России начнется торговая "революция". С наступлением дождливого сезона власти смогут запрещать супермаркетам работать ночью и в выходные, а также вытеснять с рынка более слабых конкурентов. Об этом сообщает информагентство "УралИнформБюро".

Кроме того, муниципальные чиновники получат право самостоятельно перекраивать графики работы магазинов площадью более 2 тыс. кв. м, вытесняющих с рынка малых и средних предпринимателей. В том числе все действующие в населенном пункте супермаркеты будут закрываться на ночь и в выходные, если на долю торговых "гигантов" приходится более половины всех местных торговых площадей.