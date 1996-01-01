Лучших предпринимателей в Приморье определит конкурс

Начался приём заявок от предпринимателей и предприятий малого бизнеса на участие в конкурсе "Предприниматель Приморья - 2008". Конкурс проводится в рамках краевой целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы. Участие в конкурсе могут принять субъекты малого и среднего бизнеса, работающие на территории края не менее года, не имеющие задолженностей по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. Во внимание будет приниматься участие предпринимателей в социальной жизни своего города и района. Конкурс проводится аж по пятнадцати номинациям.