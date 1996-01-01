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От неплатежей спасет прозрачность
Более полугода все СМИ только и говорят что о кризисе и сопутствующих ему проблемах. Однако кризис уже успел нас кое-чему научить. Сегодня "ЗР" открывает новую рубрику "Уроки кризиса", в которой все желающие могут поделиться своими "кризисными" наработками. Ваши мысли по этому поводу можно отправлять на адрес ard@zrpress.ru или высказывать по тел. (4232)45-03-98.
А открываем рубрику авторским материалом генерального директора региональной сети кадровых агентств "Успех", известного бизнес-тренера Елены РАУД.
В замечательно интересное время мы живем. Период трудностей - это период накопления опыта, выводов, совершенствования, повышения квалификации. Тот азарт, который мы испытываем сейчас, удерживая и развивая бизнесы, дорогого стоит. Безусловно, компании, которые в этот период устояли, получают дополнительный ресурс - интеллектуальный, технологический, психоэмоциональный - для дальнейшей работы.
Что мы уже понимаем про этот кризис? Во-первых, проблемы есть у тех компаний, которые опору в продажах делали не на компетентность персонала, а находились только на ценовом поле. Научившись лишь демпинговать, не умея перевести клиента с ценового поля на другие ценности продукта - товара или услуги, сегодня такие компании, к сожалению, не в лучшем состоянии. Нам многие наши клиенты сообщают о РОСТЕ (!) продаж сейчас, и причина - такая работа персонала, которая позволяет обходить конкурентов и "подбирать" доли рынка, освобождаемые небольшими компаниями, не выдержавшими конкуренции.
Во-вторых, уже сейчас понятно, что те компании, которые бездумно сократили персонал, в проигрыше. Я говорю не о тех, кто лишь срезал лишний офисный жирок. Я имею в виду компании, которые убрали инновационные подразделения, маркетинговые структуры, отделы по работе с персоналом. Это как замкнутый круг: из-за снижения денежной наличности отказались от интеллектуальных подразделений, но денег стало еще меньше - думать некому.
И, наконец, этот кризис показывает небывалый рост дебиторской задолженности. Мы видим, что некоторые компании решают не платить не потому, что нет денег, а потому, что "вокруг не платят, а я что - рыжий; кризис - потерпят". Т. е. кризис стал не причиной дебиторки, а удобным поводом.
Выход мы видим только в информационной прозрачности. У одних моих знакомых в подъезде стали вывешивать списки должников по квартплате. Неплатежи сократились сразу же, как никогда не сокращались ни от одного другого мероприятия по выбиванию долгов...
А вы как считаете, коллеги?
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