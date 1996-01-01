Частная железная дорога Приморья продолжает простаивать

ОАО "Золотое звено", владелец единственной в стране частной железнодорожной линии и погранперехода, продолжает простаивать и нести убытки. Руководство во всех неудачах компании обвиняет... собственного акционера в лице ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), уже несколько лет пытающегося получить полный контроль над частными путями.

Досье ОАО "Золотое звено" создано 3 июня 1992 г. по соглашению ФГУП Дальневосточной железной дороги, Фонда имущества Приморского края, Комитета по управлению имуществом Хасанского района, 25-го военного завода, ОАО "Примагропромэкспорт" и физлиц. Компания учреждена для строительства и эксплуатации российско-китайского участка железной дороги между станциями Камышовая Хасанского района Приморского края и Хуньчунь китайской провинции Цзилинь, одного из крупных промышленных центров Китая. В собственности ОАО находятся станция Камышовая и российский участок пограничной железной дороги (20,3 км от госграницы до магистрали), небольшое количество вагонов и тепловоз. Сегодня ОАО "РЖД" принадлежит 13,85% акций "Золотого звена", ООО "Бизнесинтервест" - 7,38%, ООО "Дальфарма" (оба - Хабаровск) - 6,92%, Татьяне ШУЛЬГЕ - 15,54%, председателю правления Далькомбанка Андрею ШЛЯХОВОМУ - 10,24%. 11% находятся в номинальном держании в "ТрансКредитБанке".

Со стороны Китая в провинции Цзилинь железнодорожную линию до государственной границы взялась обслуживать акционерная компания "Северо-Восточная Азия", строившая дорогу одновременно с "Золотым звеном". Семь лет потребовалось на строительство международного пограничного перехода Камышовая - Хуньчунь, 25 февраля 2000г. здесь прошел первый поезд. ОАО "Золотое звено" стало первым хозяйствующим субъектом России, владеющим на правах собственности железнодорожными путями общего пользования.

Отметим, что после создания погранперехода у "Золотого звена" не заладились отношения с МПС, а затем с его преемником - РЖД. Строительство было завершено к 1999 г., однако Камышовая получила код Министерства путей сообщения и статус пограничной передаточной станции в прямом международном железнодорожном сообщении между РФ и КНР только в начале 2003г. через суд. Как полагали железнодорожники, пути должны перейти под контроль РЖД, так как ДВЖД несла все затраты по строительству приграничного участка. В 2004 г. филиал РЖД начал скупку акций "Золотого звена" с целью консолидации контрольного пакета и смены руководства компании. В РЖД считали и считают, что менеджмент "Золотого звена" не в силах наладить полноценную работу погранперехода. "Дорога есть, а грузопотоков нет. Объемы остаются незначительными. В сутки проходит по 2-3 вагона, в основном из Китая идет продовольствие. Безусловно, без помощи властей, губернатора Приморского края, полпреда президента в ДФО полностью решить проблему не удастся", - заявил в 2004 г. во время визита в Хабаровск первый вице-президент ОАО "РЖД" Хасян ЗЯБИРОВ. Гендиректор ОАО "Золотое звено" Сергей КРИВОРУЧКО в свою очередь во всех неудачах обвинял монополиста.

В мае 2005г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала РЖД и ДВЖД нарушившими п. 1 ст. 5 закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Нарушение выразилось в создании препятствий доступу ОАО "Золотое звено" на рынок грузовых железнодорожных перевозок в прямом международном сообщении через погранпереход Камышовая - Хуньчунь. По данным ФАС, ДВЖД отказалась продлить временное соглашение о порядке обмена вагонами и контейнерами между ДВЖД и "Золотым звеном", а также заключить с частником иное соглашение.

"В ходе рассмотрения дела было установлено, что в связи с отсутствием договорных отношений между двумя владельцами инфраструктур РЖД и "Золотым звеном" заявки на перевозку грузов через пограничный переход Камышовая, подаваемые клиентами "Золотого звена", в соответствии с подразделениями Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД не согласовываются, что полностью парализует хозяйствующую деятельность ОАО "Золотое звено", причиняя тем самым ему убытки", - сообщили в ФАС. По итогам рассмотрения дела замруководителя ФАС Анатолий ГОЛОМОЛЗИН предписал РЖД прекратить нарушения.

ОАО "РЖД", не согласившись с решением ФАС, обжаловало его в суде. В октябре 2005 г. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу РЖД, а в декабре того же года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Однако в апреле 2006 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа направил дело на новое рассмотрение. После этого суды всех инстанций на новом рассмотрении признали решение и предписание ФАС обоснованным. В силу оно вступило 11 января 2007г. После вступления в силу постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа, оставившего кассационную жалобу ОАО "РЖД" на предписание Федеральной антимонопольной службы без удовлетворения, после наложения штрафа на РЖД и проведения проверки антимонопольной службой на месте, на станции Камышовая, в первом квартале 2008г. "Золотое звено" наконец-то получило "Соглашение между владельцами сопредельных инфраструктур", подписанное ОАО "РЖД".

Однако, по мнению руководства "Золотого звена", это соглашение содержало ряд дискриминационных и обременительных мер к компании. "С 2004 г. ОАО "РЖД", являясь акционером, всячески препятствует перевозкам в прямом международном сообщении через линию Камышовая - Хуньчунь, а подписанным соглашением еще предусматривает дополнительные инвестиции в инфраструктуру (которые не имеют принципиального значения) и одновременно через суды выставляет материальные претензии. По этой причине в 2008г. в судебном порядке оспаривались отдельные позиции этого соглашения", - говорится в годовом отчете "Золотого звена" за 2008г.

Как следствие, в 2008г. и с начала 2009г. перевозочная деятельность по железнодорожному переходу Камышовая - Хуньчунь не осуществлялась. В итоге чистый убыток компании в 2008г. в сравнении с 2007 годом вырос в 6 раз, до 15,834 млн руб.

Как стало известно "ЗР", акционеры ОАО "Золотое звено" на годовом собрании переизбрали генеральным директором Сергея Криворучко, занимающего эту должность с 2004г. Выступая перед акционерами, гендиректор сообщил, что летом 2008г. были развернуты работы по подготовке к перевозкам станции Камышовая, которые ведутся по настоящее время, чтобы в 2009г. возобновить перевозки. Но воз, как говорится, и ныне там.