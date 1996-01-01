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Приморское ноу-хау пригодится Тайваню
Интерес к ветроэнергетике в Приморье возродила компания "РусГидро", заявившая о намерении поставить на островах Русский и Попова, туристическую Мекку жителей Дальнего Востока, целый парк турбин производства японской компании "Мицуи". В то же время у приморских ученых Валерия и Виктора ЧЕБОКСАРОВЫХ из ДВГТУ есть интересный проект ветроэнергетической установки, которую, помимо выработки энергии, можно выгодно использовать и как туристический объект.
"Ветроэнергетика - очень перспективное направление, ее нужно развивать. Но проект с громадными пропеллерами, который собирается реализовать компания "РусГидро", идет по догоняющему пути, - говорит Валерий Чебоксаров, доцент кафедры автоматизированных производственных систем ДВГТУ, кандидат технических наук. - На конференциях мирового уровня говорят о том, что такие ветроустановки не окупаются, их работу вынуждены во всём мире дотировать. Их стоимость раньше падала, но теперь стала расти. Развитие крупных пропеллерных ветряков почти дошло до предела. Дальше в ветроэнергетике можно развивать только новые направления. А мы в течение 18 лет разрабатываем другой проект, который основан не на технологии " ветряной мельницы", а на технологии "парусного судна". Наша разработка уже включена в презентации главы всемирной ветроэнергетической ассоциации ".
По словам Валерия Чебоксарова, установка представляет собой "корзинку" диаметром, например, 200-300 метров, которая медленно вращается на поверхности моря. При этом вертикально установленные "паруса" позволяют на сильных и штормовых ветрах вырабатывать мощность до 100 МВт с одной установки. Кроме этого, турбина абсолютно безопасна для человека - в отличие от установок пропеллерного типа, она не производит инфразвуков, которые вредно влияют на человеческий организм, психику и окружающую среду. Установка может быть полностью выполнена на приморских судостроительных и авиационных заводах, а ее стоимость авторы оценивают от 300 до 500 млн руб.
"Однако российские инвесторы пока не проявляют большой заинтересованности в проекте, - говорит кандидат технических наук Виктор Чебоксаров. - Поэтому сейчас разрабатываем совместный проект по исследованию ветро-энергетических морских установок (ВЭМУ) с Тайванем. Если так пойдёт и дальше, то российская разработка, включая know-how, полностью уйдёт за границу".
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