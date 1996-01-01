Партитура для предпринимателя

То, что в Хабаровском крае предпринимателем быть престижно, - факт. Соответственно вкладу в экономику и признание. День предпринимателя, который второй год 26 мая отмечает вся страна, зародился в Хабаровске - здесь он отмечается уже порядка 10 лет. Его инициатором выступили сами предприниматели, их поддержали городские и краевые власти, земляки.

В конце мая в Хабаровске подводят итоги всевозможных конкурсов предпринимателей и определяют лучших из них, организуют выставки. На различных городских площадках проходит масса красочных мероприятий, организованных малым бизнесом. Одним словом, день предпринимателя - это праздник города, он собственно и совпадает с торжествами по случаю дня его рождения.

Уже сегодня доля малого бизнеса в обороте организаций Хабаровска по всем видам экономической деятельности составляет твердые 34%, и эта цифра имеет тенденцию к росту, также ежегодно увеличивается количество людей, которые, полагаясь на собственную инициативу, начинают свое дело. Задача мэрии - поддержать их. Это выгодно со всех сторон.

О взаимодействии муниципальной власти и малого бизнеса "ДК" рассказал начальник отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации г. Хабаровска Дмитрий ЗНАМЕНСКИЙ.

Система координат

В Хабаровске уже в течение десяти лет принимается трехлетняя программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Каждая новая программа ставит конкретную планку для малого бизнеса и обозначает совершенно определенные задачи, решив которые, можно рассчитывать на намеченный результат.

В этом году завершается реализация мероприятий четвертой по счету городской программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске на 2007-2009 годы". Главный упор в ней был сделан на совершенствование механизмов взаимодействия власти и бизнеса. Стояла задача максимально облегчить бизнесу общение с регулирующими и разрешительными инстанциями. Действенной мерой на пути устранения административных барьеров оказалась телефонная "прямая линия". Тут любая излишняя проволочка или неправомерное требование - под контролем. Чтобы лучше понимать друг друга, в городе ежеквартально проводятся круглые столы, в которых участвуют представители городской думы, администрации города, само бизнес-сообщество. А нормативные акты, регулирующие развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, проходят экспертизу и согласование с городским Советом по предпринимательству при мэре города.

Следующий "кит" действующей программы - расширение доступа малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. Эта задача всегда была значимой, и тем более актуальна сейчас, когда банки вновь ужесточили свои требования к заемщикам и малый бизнес не всегда может этим требованиям соответствовать. Развитие микрофинансовых услуг мы реализуем через инвестиционные конкурсы, микрокредитование, предоставление гарантий, облегчающих доступ малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным и другим ресурсам. В этом году существенно увеличены лимиты бюджетных обязательств на развитие и поддержку малого предпринимательства. Если в 2006 году это был всего 1 млн руб., то в 2009-м эта цифра составила 9 528 тыс. руб.

Мэрия является соучредителем (33%) Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, это наиболее эффективный инструмент финансовой поддержки. Фонд получает существенные денежные средства из краевого бюджета (25 млн руб. в этом году) и из бюджета Российской Федерации.

В городе определены приоритетные направления деятельности, в которых администрация хотела бы видеть большую активность малого бизнеса. Список достаточно широк - от экологической и природоохранной деятельности до оказания транспортных услуг, и это, если хотите, подсказка бизнесу: "Идите сюда, здесь ваша деятельность будет особенно востребована". К примеру, в Хабаровске уже около 99% жилого фонда (более 9 млн кв.м) передано на обслуживание бизнесу. В 2008 году 40% пассажиров перевезены 566 транспортными средствами, принадлежащими 145 субъектам малого предпринимательства.

В Хабаровске большое количество организаций, которые составляют инфраструктуру малого предпринимательства. С ними мы тоже достаточно тесно сотрудничаем. Некоторые вкладывают еще и собственные средства в развитие предпринимательского движения. Программный подход позволяет работать планомерно и отслеживать эффективность наших общих с бизнесом усилий.

Муниципальный заказ

Одним из инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства является муниципальный заказ. В течение 2008 года по итогам муниципальных конкурсов было заключено около 800 контрактов на поставку товаров, работ, услуг. Из них 560 с субъектами малого и среднего предпринимательства. Это 47% от общей массы размещенного муниципального заказа в стоимостном выражении. Всего же в 2008 году было размещено заказов на сумму около 6,3 млрд рублей.

Сегодня и федеральное законодательство разворачивает нас к интересам малого бизнеса. Если раньше требование закона разместить 10-20% от общего заказа среди субъектов малого бизнеса касалось только госзакупок, а в адрес муниципальных органов власти эта квота носила рекомендательный характер, то сейчас эта норма обязательна и дня нас. В реальности в Хабаровске 47% заказа отдано малому бизнесу.

В этой работе возникает множество нюансов, часто меняется законодательство, предпринимателю трудно это отслеживать. Бывают случаи, когда, уже имея опыт победы в конкурсе в прошлые годы, он подает такой же пакет документов. Комиссия вскрывает конверт - и заявка не допускается к участию в конкурсе, очень часто просто по формальным причинам: какие-то документы не прошиты, где-то нет нотариального заверения, справки просроченные. Так вот, наша задача и в том, чтобы предприниматели были максимально информированы обо всех этих требованиях. Этой теме был посвящен последний апрельский круглый стол.

"Удочка" для многих

Обучение, тренинги, передача углубленного опыта - это то, что может реально помочь инициативным людям. И это одно из самых востребованных сегодня направлений нашей работы. Мы рассуждаем так, допустим, есть 1 млн руб., можно эти деньги отдать кому-то одному, а можно провести ряд мероприятий, полезных для большего круга предпринимателей. Как в притче: чтобы накормить голодного, можно дать ему рыбу, а можно показать ему, как сделать удочку, и научить ловить рыбу. Так вот, в прошлые годы мы шли по пути "дать рыбу" - через Фонд поддержки предпринимательства выдавали микрокредиты, но потом поняли, что лучше научить людей тому, как грамотно организовать бизнес, как себя вести на рынке. Ведь стать предпринимателем не сложно - нужно просто зарегистрироваться в налоговой, но дальше нужно много чего сделать: изучить законодательство, регулирующее тот или иной вид деятельности, вопросы, связанные с недвижимостью, землей, налогообложением, бухгалтерией, кадрами, составить бизнес-план. Обучение для предпринимателей у нас бесплатное.

На наш взгляд, в условиях кризиса это очень существенная поддержка, потому что сегодняшняя экономическая ситуация заставляет менять подходы к ведению бизнеса, применять новые технологии, перестраивать работу с кадрами. Сейчас очень острый вопрос, связанный с психологией в условиях кризиса, - люди на пределе, есть масса вопросов по продвижению товаров и услуг, по перестройке маркетинговой политики, взаимоотношений с потребителем, поскольку потребитель тоже меняется.

Общедоступную систему обучения, повышения квалификации предпринимателей мы организовали совместно с АНКО ДПО "РАУНЦ", МКЦ "Мегатавр" и ООО "ДВ маркетинг". Посчитали - в прошлом году состоялось 18 семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации, маркетинговая конференция, на которых присутствовало в общей сложности более 500 человек, им, я считаю, мы напрямую помогли. Плюс те, кто приходит в администрацию города за консультациями, советуется с нами по телефону.

Еще одно направление - создание бизнес-инкубаторов. Эту работу мы планируем совместно с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения. У них уже есть такой опыт. Хотим расширить помещения, сделать ремонт, приобрести оборудование, чтобы можно было задействовать в этом эксперименте больше начинающих предпринимателей. Поработать с ними в инкубаторе год-два, потом "выпустить" - они уже будут хорошо подготовленными, ведь здесь на первом этапе они получат юридическое и экономическое сопровождение.

Ежегодно в Хабаровском крае в начале июня проходит Дальневосточная маркетинговая конференция. С прошлого года - в рамках празднования Дня предпринимателя. На нее приезжают специалисты из-за рубежа, из Москвы, в конференции участвуют десятки руководителей хабаровских компаний. Это отличная площадка для обмена опытом, установления личных контактов.