В кризис - без алмазов

Убыток крупнейшей российской алмазодобывающей компании "АЛРОСА" составил в первом квартале 2009 года 1,969 млрд рублей. В предыдущем квартале компания сумела заработать 113 млн рублей.

Причина отрицательного результата - существенное снижение спроса на мировом рынке алмазов и других драгоценных камней из-за глобального экономического кризиса. Причем, как прогнозируют эксперты De Beers, крупнейшей компании в этом секторе в мире, продажи могут упасть в два раза. В 2008 году цены на алмазы упали на 30%.

В силу резкого сокращения продаж государство вынуждено было поддержать "АЛРОСУ" закупками алмазов для Гохрана. С начала 2009 года компания ни разу не проводила тендеров по продаже алмазного сырья. По информации Минфина, в 2008 году Гохран потратил на скупку необработанных алмазов около $200 млн. Первоначальный план закупок алмазов в 2008-2010 годах предполагал закупку Гохраном алмазов и других драгоценных камней на сумму в 3,69 млрд рублей, однако позже лимит был увеличен до 9,5 млрд рублей.