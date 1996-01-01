Нам всего лишь восемьдесят

Когда 7 мая 1929 года во Владивостоке открылось небольшое проектное бюро "Дальстройконсультация", никто и не предполагал, что его история растянется на долгие десятилетия, а значение в жизни Приморья окажется очень серьезным. Тем не менее вот уже 80 лет опытнейший проектный институт Дальнего Востока "Приморгражданпроект" определяет облик Приморья и краевой столицы, оставаясь безусловным лидером в области проектирования для гражданского строительства и территориального планирования.

Накануне своего юбилея "Приморгражданпроект" одним из первых среди проектных институтов Дальнего Востока прошел сертификацию менеджмента качества ISO 9001-2008, вновь опередив своих конкурентов. Получение сертификата выводит институт на новый уровень развития и повышает доверие со стороны заказчиков и партнеров. Впрочем, отличной иллюстрацией этого доверия являются сотни жилых домов, десятки микрорайонов и множество коммерческих и промышленных объектов, инженерных сооружений, запроектированных специалистами "Приморгражданпроекта" за годы работы и воплощенных в жизнь.

— Нашему институту довелось переживать разные времена: от бурного расцвета и более 1000 единиц штата высококвалифицированных специалистов до резкого обвала заказов и серьезных сокращений персонала после распада СССР, - рассказывает генеральный директор "Приморгражданпроекта" Евгений МЕЛЬНИКОВ, возглавляющий институт с 1997 года. - Но нам удалось сохранить и статус, и костяк коллектива. К проектированию объектов гражданского строительства, заложенному в названии института, добавились промышленные сооружения, производственные здания и транспортные магистрали. Сегодня предприятие располагает штатом в 250 человек и имеет лицензии на все виды проектных работ, решая практически любые задачи: от инженерных изысканий до разработки генпланов. Среди ведущих направлений деятельности института - разработка градостроительной планировочной документации, архитектурное и строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей, обследование технического состояния зданий и сооружений, экспертиза проектной документации и осуществление функций генерального проектировщика.

Слагаемые конкурентоспособности

Несмотря на усиление конкуренции и появление большого числа частных мастерских, "Приморгражданпроект" занимает прочную позицию на рынке. Причем если раньше институт состоял из комплексных мастерских, довольно громоздких по структуре, то с начала года им на смену пришли более мобильные архитектурно-строительные мастерские. "Таково требование рынка, - комментирует главный архитектор института Владимир ВОРОБЬЕВ. - Помимо качества работы сегодня очень ценится оперативность, а в комплексных мастерских заказчику порой приходилось довольно долго ждать своей очереди, да и себестоимость проектов была выше. Измененная модель работы уже принесла плоды: мастерские действительно стали более мобильными, стоимость предоставляемых услуг снизилась. А вскоре в стенах института появится и молодежная мастерская под руководством опытного архитектора: свежие мысли и смелые идеи сегодня востребованы как никогда".

В настоящее время в структуру института входят четыре архитектурно-строительные мастерские, гордость "Приморгражданпроекта" - единственная на Дальнем Востоке мастерская генеральных планов, а также несколько отделов: инженерно-строительных изысканий, автоматизации проектных работ и научно-технической информации. Кроме того, предприятие располагает богатым архивом, обширной технической библиотекой, хорошей хозяйственной базой, автопарком и является базой для проведения исследовательских работ и дипломного проектирования студентов ДВГТУ.

Кадровый ресурс

Среди специалистов института немало заслуженных и почетных архитекторов и строителей России. Костяк команды работает не одно десятилетие. Например, главный архитектор института Владимир Воробьев пришел в "Приморгражданпроект" 33 года назад, сразу по окончании первого выпуска архитекторов ДВПИ (конкурс на одно из четырех вакантных мест тогда был сумасшедший!). Сегодня молодые специалисты тоже проходят серьезный отбор. Работать в институте не просто почетно, но и очень комфортно: он отлично оснащен технологически. К тому же не просто использует современное программное обеспечение, но имеет опыт собственной разработки новейших программных расчетных и графических комплексов, автоматизированных систем проектирования генеральных и топографических планов, архитектурных, конструкторских, электротехнических и сантехнических разделов.

Проекты

Если попытаться подвести итоги деятельности предприятия в плане реализованных проектов, то сюда войдут едва ли не все планировочные проекты районов края, генеральные планы приморских городов и поселков, проекты зон охраны памятников истории и культуры городов Приморья. Из новых объектов - ТЦ Клевер Хаус, автосалон Mercedes-Benz, здание ДВТУ, реконструкция некрасовского путепровода, жилая группа "Лесной квартал"... Сегодня институт проектирует океанариум 6-го поколения, причем часть закладывающихся в него технологий еще не применялись при строительстве действующих океанариумов мира. Но самым значимым и крупным за последние пять лет стал, конечно, генеральный план Владивостокского городского округа.

Кстати, за всю историю Владивостока это первый генплан, сделанный на местном уровне. А когда работа была завершена, появились решения по проведению саммита АТЭС во Владивостоке. И сегодня "Приморгражданпроект" привлечен к работе над его объектами совместно с другими проектными институтами Санкт-Петербурга и Москвы. Недавно, например, закончено проектирование участка "саммитовской" дороги от моста через Золотой Рог к мосту Чуркин - остров Русский и завершена работа над схемой зонирования центра Владивостока, правилами землепользования и застройки.

"Штучные" проекты

По проектам института в разные годы построены и успешно эксплуатируются системы водоснабжения, канализации и гидротехнические сооружения на большинстве приморских объектов. Проектирование инженерных сетей и систем очистных сооружений, водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения и сегодня относится к стратегическим направлениям деятельности института. Комплексный отдел инженерных сооружений (КОИС) "Приморгражданпроекта" имеет долгую и богатую историю. Когда-то в нем работало пятьдесят специалистов в области водоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, сейчас - девятнадцать, но это по-прежнему одни из самых сильных и опытных специалистов края. На счету отдела - все краевые станции очистки сточных и поверхностных вод, водохранилище на речке Раковка, снабжающее Уссурийск, система водоснабжения Владивостока и десятки других объектов, включая один из самых значимых для предприятия - "Реконструкция и развитие системы канализации центрального планировочного района г. Владивостока". Институт не только выполнил ее проект, но и, после положительного заключения московской экспертизы, выиграл тендер на проектирование рабочей документации.

"Работа над проектом, которого город ждет уже 30 лет, была непростой, - рассказывает начальник комплексного отдела инженерных сооружений Елена ОСТАНИНА, работающая в институте уже более 40 лет. - Впрочем, легких проектов в нашей сфере деятельности не бывает, не случайно за проектирование масштабных инженерных сетей и систем коммуникаций берутся далеко не все проектные институты. У нас же есть и опыт, и кадровый ресурс. В области водоснабжения, например, мы осуществляем широкий спектр работ - от комплексного проектирования магистральных водоотводов, коллекторов сточных вод и станций очистки природных вод до интенсификации работы действующих сооружений водоснабжения и канализации, а также их технического перевооружения. Занимаемся комплексным проектированием внешних сетей теплоснабжения и внутренних систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также выполняем практически любые проекты по электроснабжению и охране окружающей среды - от оценки воздействия на природу до рекультивации территории".

Кризис росту не помеха

К сожалению, не все запроектированные специалистами института объекты воплощаются в жизнь. Причины - проблемы финансирования у заказчиков.

Юбилей института приходится на непростое время. Проблемы строительной отрасли, демпинг коллег по рынку, конечно, дают о себе знать. Но у "Приморгражданпроекта" есть бесценный опыт выживания и в не таких условиях. Сначала перестройка учила приспосабливаться к новым экономическим реалиям, затем дефолт заставил научиться преодолевать любые рыночные испытания. Поэтому в том, что институт переживет и кризис нынешний, его руководство не сомневается. Богатейший опыт работы и мощная ресурсная база наверняка позволят предприятию и в условиях кризиса удержать темп развития и сохранить коллектив.