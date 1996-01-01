Партнеры по энергии

Вопросы ресурсосбережения и повышения эффективности любого производства в связи с кризисом в экономике выходят на передний план. В том числе, вопросы эффективности ЖКХ и энергетики, особенно отдаленных населенных пунктов и рабочих поселков северных территорий региона. Изолированность, сложность поставки топлива, изношенность сетей и давно выработавших свой ресурс дизель-генераторов - проблемы, хорошо известные не только узким специалистам, но и просто жителям многих дальневосточных населенных пунктов.

В Хабаровском крае была разработана долговременная программа реконструкции теплоэнергостанций региона. Тем более, что в населенные пункты края приходит сахалинский газ, и это позволяет существенно снизить затраты на обеспечение населенных пунктов энергией. И, что не менее важно, сделать снабжение этими благами цивилизации надежным для жителей суровых восточных территорий.

Предложения компании "Амур Машинери", которая поставляет на Дальний Восток современное энергетическое оборудование Катерпиллар, оказались в русле планов хабаровской администрации. Компания "Амур Машинери" выиграла несколько тендеров, организованных Службой заказчика ЖКХ и ТЭК Хабаровского края, на поставку газопоршневых установок и другого энергетического оборудования. Существенным фактором при выборе техники Катерпиллар явилось то, что эта компания занимает лидирующее место по инновационным решениям в системах генерации тепла и энергии.

Одним из таких проектов стала поставка оборудования для теплоэлектростанции с. Богородское Ульчского района. В рамках проекта компания "Амур Машинери" поставила и смонтировала в отдаленном селе три газопоршневых генераторных установки G3516 мощностью 1,1 мВт каждая, с системами утилизации тепла, размещенных в индивидуальных энергомодулях. Это позволило решить вопросы надежного обеспечения жителей села не только электричеством, но и теплом. Особенность данных установок состоит также в том, что за счет процесса когенерации тепла, а проще говоря, совместной выработки электрической и тепловой энергии, коэффициент использования топлива возрастает до 90%, в то время как в обычной дизель-генераторной установке он составляет около 45%.

Первый опыт поставки подобных установок компанией "Амур Машинери" был сделан три года назад для теплоэлектростанции, обеспечивающей электричеством и теплом пос. Де-Кастри. Газопоршневые установки прекрасно себя зарекомендовали, как впрочем, и специалисты, осуществлявшие его шеф-монтаж и сервисное обслуживание.

В числе достоинств газопоршневых установок Катерпиллар – простота управления, удобство проведения технического обслуживания. Автоматическая система управления делает работу оператора практически созерцательной и максимально исключает человеческий фактор. Управление силовыми установками Катерпиллар может осуществляться с удаленного компьютеризированного пункта управления, который обеспечивает интегрированный контроль над всеми процессами, безопасность отключения и самодиагностики.

Если в пос. Де-Кастри оборудование Катерпиллар установлено в капитальном строении станции, то в с. Богородском работает электростанция в модульном исполнении, что облегчает ее доставку и монтаж. Особенно удобны такие модули для небольших населенных пунктов, при сложных транспортно-логистических схемах доставки.

Достоинства модульного исполнения в легкости монтажа и быстроте развертывания станции. При этом исключается капитальная строительная часть. Каждый модуль представляет собой законченную конструкцию, для которой должен быть подготовлен лишь фундамент. Еще один плюс – в возможности наращивания мощности путем добавления при необходимости дополнительных модулей. Что тоже немаловажно, если рассматривать возможности развития нового бизнеса и социальной инфраструктуры.

В рамках программы модернизации энергосистемы края новые дизель-генераторы Катерпиллар установлены в малых поселках и деревнях, например, муниципалитеты Николаевского и Комсомольского районов стали заказчиками установки дизель-генераторов в удаленных населенных пунктах Константиновка, Оремиф, Пуир, Нижнее Пронге, Многовершинное и Боктор. Как подчеркивают специалисты "Амур Машинери", современные электрогенерирующие установки Катерпиллар надежны, имеют большой ресурс, отличаются низкими эксплуатационными издержками и способны работать в самых суровых природноклиматических условиях. Это для небогатых муниципалитетов особенно важно, впрочем, как и то, что компания берет на себя обязанность подготовить на местах специалистов по эксплуатации этой техники. Как правило, первые месяцы обслуживание энергоустановок ведется инженерами "Амур Машинери" вахтовым методом, параллельно с обучением местных кадров. Но и после того, как полный цикл пуско-наладочных работ завершен, партнерские отношения с клиентами продолжаются. "Амур Машинери" на 100% обеспечивает сервисную поддержку своего оборудования на весь срок его эксплуатации.

"Мы партнеры по энергии", - говорят в компании о клиентах, и это не пустые слова.