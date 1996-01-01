Качество во главе

В замкнутой производственной цепочке "Роснефти", ведущей активную нефте- и газодобычу на Дальнем Востоке, осуществляющей переработку (ООО "РН-Комсомольский НПЗ") и перевалку (ООО "РН-Находканефтепродукт"), ООО "РН-Востокнефтепродукт" занимает важное место, обеспечивая сбыт конечных продуктов потребителям.

В составе общества - семь филиалов, его деятельность распространяется на Хабаровский, Приморский, Камчатский и Забайкальский края, Сахалинскую, Амурскую и Еврейскую автономную области. ООО "РН-Востокнефтепродукт" имеет 71 АЗС и АЗК, расположенные в семи субъектах Дальневосточного федерального округа. В июле 2008 года открыты новые филиалы в Камчатском и Забайкальском краях.

— ООО "РН-Востокнефтепродукт" ведет активную работу в плане перспективного развития, реконструкции нефтебаз, модернизации уже действующих объектов и ввода в эксплуатацию новых, - говорит генеральный директор ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иван ПАТЮТЬКО. - В 2009 году обществу предстоит построить в Хабаровске два новых объекта. Цель компании - создать розничную сеть АЗС и АЗК, соответствующую мировым стандартам.

По итогам 2008 года ООО "РН-Востокнефтепродукт" выполнило плановые показатели по объемам реализации нефтепродуктов мелким оптом и в розницу. Объемы реализации нефтепродуктов за 2008 год составили 1 964,6 тыс. тонн. Выручка от реализации - 48,4 млрд руб.

Необходимо также отметить, что ООО "РН-Востокнефтепродукт" участвует в обеспечении нефтепродуктами строящегося Приморского нефтеперерабатывающего завода, а также задействовано в обеспечении нефтепродуктами строительных площадок объектов саммита АТЭС на о. Русский во Владивостоке. В дальнейшем планируется обеспечивать потребности острова в топливе как для социальных нужд, так и для нужд автолюбителей.

В компании стремятся, чтобы качественные нефтепродукты от "РН-Востокнефтепродукт" были доступны как можно большему числу дальневосточников - компаниям и водителям личных транспортных средств.

— Для нас забота о покупателе - это продажа высококачественного топлива, услуг и продуманный индивидуальный подход к клиенту, - резюмирует генеральный директор ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иван Патютько. Первостепенное значение в ООО "РН-Востокнефтепродукт" и во всей "Роснефти" придают качеству реализуемой продукции. В этой связи "Роснефть" вкладывает значительные объемы средств в модернизацию Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

Как подчеркивает генеральный директор ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Владимир МЕЛЕХИН, она направлена на подготовку к выпуску марки бензина стандартов Евро-4 и Евро-5, чтобы во всеоружии встретить вступление в силу топливного регламента, которое ожидается в 2011 году.

Вообще, ООО "РН-Комсомольский НПЗ" и ООО "РН-Востокнефтепродукт" работают в самом тесном контакте, поскольку встроены в единую производственную цепочку, отмечает Владимир Мелехин. "Если "РН-Востокнефтепродукт" в отведенные сроки не реализует нашу продукцию, то завод встанет, поскольку у нас есть свои ограничения по хранению топлива, - говорит гендиректор завода. - И, наоборот, если мы не произведем продукцию необходимого качества и в требуемом количестве, то нарушится работа "РН-Востокнефтепродукт". Но мы работаем вместе уже не один год, и этот механизм отлажен. На мой взгляд, бензин, который продается на заправках "Роснефти", очень хорошего качества. Лично я заправляюсь только на этих автозаправках".

ООО "РН-Востокнефтепродукт" также оптимизировало поставки нефтепродуктов с завода на автозаправочные станции. Была усовершенствована логистика поставок, система была выстроена таким образом, чтобы нефтепродукты попадали на АЗС с минимальным количеством звеньев в цепи поставок. Это предотвращает снижение качества топлива и минимизирует возможные потери при транспортировке.