Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Качество во главе
В замкнутой производственной цепочке "Роснефти", ведущей активную нефте- и газодобычу на Дальнем Востоке, осуществляющей переработку (ООО "РН-Комсомольский НПЗ") и перевалку (ООО "РН-Находканефтепродукт"), ООО "РН-Востокнефтепродукт" занимает важное место, обеспечивая сбыт конечных продуктов потребителям.
В составе общества - семь филиалов, его деятельность распространяется на Хабаровский, Приморский, Камчатский и Забайкальский края, Сахалинскую, Амурскую и Еврейскую автономную области. ООО "РН-Востокнефтепродукт" имеет 71 АЗС и АЗК, расположенные в семи субъектах Дальневосточного федерального округа. В июле 2008 года открыты новые филиалы в Камчатском и Забайкальском краях.
— ООО "РН-Востокнефтепродукт" ведет активную работу в плане перспективного развития, реконструкции нефтебаз, модернизации уже действующих объектов и ввода в эксплуатацию новых, - говорит генеральный директор ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иван ПАТЮТЬКО. - В 2009 году обществу предстоит построить в Хабаровске два новых объекта. Цель компании - создать розничную сеть АЗС и АЗК, соответствующую мировым стандартам.
По итогам 2008 года ООО "РН-Востокнефтепродукт" выполнило плановые показатели по объемам реализации нефтепродуктов мелким оптом и в розницу. Объемы реализации нефтепродуктов за 2008 год составили 1 964,6 тыс. тонн. Выручка от реализации - 48,4 млрд руб.
Необходимо также отметить, что ООО "РН-Востокнефтепродукт" участвует в обеспечении нефтепродуктами строящегося Приморского нефтеперерабатывающего завода, а также задействовано в обеспечении нефтепродуктами строительных площадок объектов саммита АТЭС на о. Русский во Владивостоке. В дальнейшем планируется обеспечивать потребности острова в топливе как для социальных нужд, так и для нужд автолюбителей.
В компании стремятся, чтобы качественные нефтепродукты от "РН-Востокнефтепродукт" были доступны как можно большему числу дальневосточников - компаниям и водителям личных транспортных средств.
— Для нас забота о покупателе - это продажа высококачественного топлива, услуг и продуманный индивидуальный подход к клиенту, - резюмирует генеральный директор ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иван Патютько. Первостепенное значение в ООО "РН-Востокнефтепродукт" и во всей "Роснефти" придают качеству реализуемой продукции. В этой связи "Роснефть" вкладывает значительные объемы средств в модернизацию Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.
Как подчеркивает генеральный директор ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Владимир МЕЛЕХИН, она направлена на подготовку к выпуску марки бензина стандартов Евро-4 и Евро-5, чтобы во всеоружии встретить вступление в силу топливного регламента, которое ожидается в 2011 году.
Вообще, ООО "РН-Комсомольский НПЗ" и ООО "РН-Востокнефтепродукт" работают в самом тесном контакте, поскольку встроены в единую производственную цепочку, отмечает Владимир Мелехин. "Если "РН-Востокнефтепродукт" в отведенные сроки не реализует нашу продукцию, то завод встанет, поскольку у нас есть свои ограничения по хранению топлива, - говорит гендиректор завода. - И, наоборот, если мы не произведем продукцию необходимого качества и в требуемом количестве, то нарушится работа "РН-Востокнефтепродукт". Но мы работаем вместе уже не один год, и этот механизм отлажен. На мой взгляд, бензин, который продается на заправках "Роснефти", очень хорошего качества. Лично я заправляюсь только на этих автозаправках".
ООО "РН-Востокнефтепродукт" также оптимизировало поставки нефтепродуктов с завода на автозаправочные станции. Была усовершенствована логистика поставок, система была выстроена таким образом, чтобы нефтепродукты попадали на АЗС с минимальным количеством звеньев в цепи поставок. Это предотвращает снижение качества топлива и минимизирует возможные потери при транспортировке.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз