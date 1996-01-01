www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Федеральный университет на Русском. Поехали

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На острове Русском во Владивостоке начался подготовительный этап строительства первой очереди Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Стройплощадку в числе прочих осмотрели замминистра регионального развития РФ Николай АШЛАПОВ, замминистра транспорта РФ Андрей НЕДОСЕКОВ, генеральный директор Дальневосточной дирекции "Росстроя" Александр ДЯТЧИН, президент группы компаний "Крокус", потенциального генподрядчика строительства ДВФУ, Арас АГАЛАРОВ и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

По словам Николая Ашлапова, сейчас начата подготовка стройплощадки, а к возведению зданий университета строители приступят в июле. По плану объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 октября 2011 года.

— На подготовительном этапе строительства будут выполнены работы по прокладке временных дорог, устройству бытовых городков и прокладке инженерных коммуникаций. Также будут расчищены площадки под фундаменты гостиницы и учебных корпусов, - сказал Николай Ашлапов.

— Все пожелания специалистов Дальневосточного государственного университета учтены, - отметил Владимир КУРИЛОВ, ректор ДВГУ. - Архитектурное решение ДВФУ полностью соответствует мировым стандартам. В России университета, который бы имел подобный кампус, пока нет. Также на базе ДВФУ будут работать научный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Это будет значимое явление не только для России, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первая очередь ДВФУ рассчитана на обучение около 12,5 тыс. студентов. В целом это будет комплекс зданий общей площадью порядка 500 тыс. кв. м.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru