Федеральный университет на Русском. Поехали

На острове Русском во Владивостоке начался подготовительный этап строительства первой очереди Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Стройплощадку в числе прочих осмотрели замминистра регионального развития РФ Николай АШЛАПОВ, замминистра транспорта РФ Андрей НЕДОСЕКОВ, генеральный директор Дальневосточной дирекции "Росстроя" Александр ДЯТЧИН, президент группы компаний "Крокус", потенциального генподрядчика строительства ДВФУ, Арас АГАЛАРОВ и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

По словам Николая Ашлапова, сейчас начата подготовка стройплощадки, а к возведению зданий университета строители приступят в июле. По плану объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 октября 2011 года.

— На подготовительном этапе строительства будут выполнены работы по прокладке временных дорог, устройству бытовых городков и прокладке инженерных коммуникаций. Также будут расчищены площадки под фундаменты гостиницы и учебных корпусов, - сказал Николай Ашлапов.

— Все пожелания специалистов Дальневосточного государственного университета учтены, - отметил Владимир КУРИЛОВ, ректор ДВГУ. - Архитектурное решение ДВФУ полностью соответствует мировым стандартам. В России университета, который бы имел подобный кампус, пока нет. Также на базе ДВФУ будут работать научный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Это будет значимое явление не только для России, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первая очередь ДВФУ рассчитана на обучение около 12,5 тыс. студентов. В целом это будет комплекс зданий общей площадью порядка 500 тыс. кв. м.