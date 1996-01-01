Должны ли повышать свою квалификацию бухгалтеры, экономисты и финансисты?

Еще два десятилетия назад выпускник вуза, получив диплом, мог быть уверен, что имеет образование на всю жизнь. Но сегодня, в нашем быстро меняющемся мире, процесс принятия решений с каждым годом становится все сложнее и сложнее. И теперь в наиболее выгодном положении оказываются те специалисты, которые придерживаются правила - образование через всю жизнь.

Постоянное повышение квалификации важно в любой сфере, в том числе и в области управления финансами. Ведь от того, насколько своевременно и достоверно работниками финансово-экономических служб предоставляется информация менеджерам, зависит качество принимаемых решений. Кроме того, грамотный финансовый директор следит за обеспечением компании денежными средствами, ведет переговоры с кредиторами и инвесторами, ставит управленческий учет и бюджетирование в компании, контролирует процесс формирования финансовой отчетности, управляет инвестициями и финансовыми рисками компании.

Международная практика уже выработала стандарты подготовки и повышения квалификации финансовых управляющих. Эти стандарты лежат в основе программы "Финансовый директор" Международной Ассоциации Бухгалтеров, Великобритания (International Association of Book-keepers, - IAB). Несомненными преимуществами международной сертификации являются знания, необходимые для успешной работы и карьерного роста, подтвержденные международным дипломом, признаваемым во многих странах мира.

Надежда КОТЕЛЬНИКОВА, к.э.н., сертифицированный преподаватель АССА, IAB.