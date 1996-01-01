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Тендер для своих
Если в прошлом году в Управление ФАС по Приморскому краю поступило 213 жалоб на тендеры по размещению государственного и муниципального заказа, то за неполные полгода - уже более 190 заявлений. Аукционы всерьез вошли в жизнь бизнеса, только победить в них все труднее.
Поэтому тема 31-го заседания бизнес-клуба "Диалоги", организатором которого выступает PR-агентство "Бабич и партнеры", - "Тендеры. Доступность и объективность" привлекла не только руководителей и юристов компаний, но и представителей муниципалитетов края.
Спикер Сергей ВЕРОЛАЙНЕН, начальник управления муниципального заказа администрации Владивостока, не скрывал, что нынешняя система и правовая основа для аукционов не позволяют отсечь от торгов недобросовестных участников, что нередко побеждают посредники, которые не имеют за спиной материально-технической базы, а порой и намерения исполнять заказ. Они живут на откатах, "перепродавая" исполнение заказа тем, кто реально может работать, но не может победить. Многие члены клуба говорили о том, что главная цель аукционов - максимально снизить цену заказа - ведет к отвратительному качеству исполнения заказа и стала оружием против тех, кто не хочет вступать в сговор и давать "откатные" (не нам - так и не тебе).
Максим БЕЛОБОРОДОВ, заместитель начальника управления ФАС по Приморскому краю, а это главный контролер за торгами в крае, тоже в курсе. Знают даже компанию, которая организует лобби на владивостокских аукционах, выстраивая участников в очередь на заказ.
Тем не менее попытки передать в прокуратуру дела с фактами сговора не увенчались успехом. Начальник отдела контроля за размещением заказов администрации края Игорь МИРОНОВ в своей речи лишь доказал правовое бессилие закона сделать систему тендеров доступной для добросовестных исполнителей. Его мнение - во всем виноват заказчик, то бишь муниципалитеты.
Между тем участники клуба сделали весьма полезные рекомендации, которые способствовали бы очищению системы. Например, пригласить в качестве экспертов по проверке исполнения заказа тех, кто участвовал в аукционе и не победил. Или увязать цены заказа с коньюнктурой рынка, сократив сроки заказов, в частности на топливо, где цены колеблются каждый месяц. Много умных бизнес-голов всегда лучше одной, пусть и главы.
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