"Капитаном стать по блату нельзя"

Развитие рыбной отрасли напрямую зависит от производственных показателей рыбодобывающих компании. Однако даже увеличение сырьевого ресурса не гарантирует того, что компания в конце года покажет запланированную прибыль.

Причин этому может быть предостаточно, и даже хорошие управляющие не всегда способны повлиять на ситуацию, ведь выпуск товарной продукции происходит непосредственно в море. Поэтому все чаще на первый план в рыбодобывающих компаниях выходят именно капитаны. Причем капитан не просто как морской специалист, а как управленец, непосредственно в море отвечающий за прибыль компаний. О том, как видят себя капитаны в новом статусе, "ЗР" спросил двух капитанов компании НБАМР.

- По итогам Охотоморской минтаевой экспедиции 2009 г. самых лучших результатов из всего флота группы компаний "БАМР-Ролиз" добился экипаж БМРТ "Николай Чепик" во главе с Эдуардом Юрьевичем ПЕТЕНКО. Это ваш второй рейс на этом судне, результат - перевыполнение плана. Вас можно смело назвать молодым капитаном по количеству рейсов в этой должности, но при этом - одним из самых успешных по результатам рыбалки. В чем секрет успеха?

Эдуард Петенко: - Секретов особых нет, нужно быть профессионалом в своем деле. Ведь успех отдельного капитана - это общий успех команды. Поэтому все начинается с формирования экипажа. Больше половины моего экипажа - постоянные люди, это лучшая его часть. Основной костяк - штурмана. Старпом второй рейс ходил со мной. И на будущий рейс у меня уже есть старпом, второй помощник. Это проверенные люди, я знаю, чего от них ждать. Они самостоятельно несли вахты. Я ведь не железный, я тоже когда-то сплю, а они рыбачат. Я им доверяю целиком и полностью. Поэтому и пятерок наставил - молодцы, ничего не скажешь.

А вообще результат работы очень сильно зависит от каждого члена коллектива. Хочу поблагодарить весь экипаж за отличную работу. Но, конечно, важно, как капитан работу поставит и как проконтролирует, поэтому на рыбацких судах их называют не просто "капитан", а "капитан-директор". На судне своя мини-фабрика, судно имеет еврономер, то есть представитель покупателя здесь не нужен: наша продукция расходится по всему Евросоюзу. Мы должны соответствовать. Поэтому ты управленец. Если ты грамотно провел подготовительную работу, то результат заложен еще на берегу. Своих специалистов я в этом плане похвалил бы. Как-то приезжала делегация европейцев, осматривали все наши пароходы, рыбные цеха. На нашей фабрике спрашивают: "Это судно перед рейсом?" А фабрику просто после рейса так отмыли, отчистили. В этом залог успеха - должна быть идеальная чистота.

- Известно, что очень многое завит от того, какого качества будет выпущенная продукция. Суда ловят в одном районе, а продукция, выпущенная из пойманной рыбы, продается по разным ценам. С одного судна дешевле, чем с другого.

- Такая тенденция есть. Судно - это фабрика. Поэтому завпроизводством должен быть хорошим технологом. Возьмем производство филе. На судне стоят умные машины, которые выпускают обесшкуренное, без косточек филе - просто кладешь на сковородку, жаришь и ешь. Европейцы такой продукт очень любят. Так что самое первое - как организуешь. Если филе качественное, то цена будет высокая. Если в партии будет брак, то, значит, ты принес компании убытки. Конечно, рынок может меняться, и береговые службы точно могут сказать, какую продукцию лучше всего выпускать на данный момент. Но за качество отвечает капитан. Но я еще раз повторюсь, что именно экипаж позволит капитанам давать результат. Мне нравится такое выражение: "Экипаж - как одна семья". Если создать такие условия, что экипаж - семья, тогда можно чего-то ожидать. А вообще, считаю, капитан должен уметь с первого взгляда понять человека. Конечно, я за все отвечаю, везде хожу, смотрю (как говорят, капитан-директор должен быть как Фигаро: и здесь, и там). Но у каждого специалиста есть своя епархия, он должен знать свое дело, а я с него спрашивать. А для этого и сам капитан должен быть авторитетным, чтобы ему поверили, за ним пошли.

- И все же, в экипаж каждый раз попадают разные люди, среди них много новых, незнакомых. Все они взрослые, со своим характером, привычками, проблемами. Какими методами можно добиться среди них этого ощущения одной семьи?

- Первым делом уважительное отношение к людям. У меня, допустим, так поставлено в экипаже - ко всем обращаюсь по отчеству. Весь экипаж, конечно, не запомню, слишком большой. Но всех, с кем непосредственно общаюсь, вплоть до рулевых, лебедчиков, называю по отчеству. Например, мой третий помощник по возрасту как мой сын, а я ему говорю Сергеич. Кого-то можно поблагодарить, кого-то поругать. Есть и материальные рычаги поощрения и наказания: капитан может лишить КТУ за пьянство или, наоборот, добавить за хорошую работу, за выполнение дополнительных обязанностей. Я за рейс провел 4 или 5 общесудовых собраний, последнее - перед самым приходом. Основные цифры были названы: сколько выработали филе, сколько икры, какая примерно сумма получилась на каждый пай. Человек должен знать, за что трудился. Конечно, я сказал людям, что "Чепик" - чемпион и мы должны получить больше, чем другие. Иначе какой смысл работать и быть чемпионом?

Капитан Валерий Анатольевич КШНИКАТКИН первый раз сходил в рейс на крупнотоннажном судне. До этого он был капитаном судов типа СТМ. Основным мотивом для перевода капитана к крупному тоннажу был его опыт и подход к управлению на судне, говорят в компании. А что думает сам капитан?

Валерий Кшникаткин: - Сегодня от капитанов очень многое зависит. Если капитан грамотный, то он еще на берегу начнет готовиться к рейсу. Наберет экипаж, проконтролирует ремонт. Кроме того, проанализирует производственные показатели, которые ему придется выполнять в рейсе. Очень важно, чтобы капитан реально понимал, насколько он и его экипаж будут способны выполнить поставленную задачу. Мне очень импонирует, что в нашей компании капитанам не просто спускают сверху план, с ними консультируются. Президент УК БАМР Петр САВЧУК очень часто обсуждает с капитанами задачи и конкретные цифры будущего плана. Эта практика в какой-то момент была подзабыта. Теперь она возрождается. И именно в этих беседах руководство компании и капитан понимают, какой максимальный производственный результат судно может показать. Даже набор экипажа на берегу может стать фундаментом успеха. Ведь капитан может взять специалиста, который пришел из отдела кадров с направлением, или не взять. Капитан, решает, какой старший механик пойдет с ним в рейс. Это по-настоящему важные решения. И, как часто бывает, экипаж может переходить за своим капитаном из одной компании в другую.

- Вы выполняли рейс на РТМ, судно новым не назовешь, показали отличные результаты. За счет чего?

- Если честно, мы немного недотянули до плана. Точнее, показатели вылова были для нашего типа судна немного завышены, но уже в рейсе мы их скорректировали. С другой стороны, поймать можно много, а товарная продукция будет с невысокой ценой. Такое часто бывает. Поэтому наша задача была выпускать продукцию с высокой стоимостью. Именно так мы и работали. Например, на сельдевой путине. Она имеет свою особенность. Рыбы много, и поймать ее не проблема. Но как ты ловишь - это уже вопрос. Можно набить трал рыбой и тем самым часть ее будет "мятой", а можно увеличить количество тралений. Но конечный результат - это сортировка. Судно производило сортировку сельди. Все силы экипажа были брошены на то, чтобы отсортировать крупную сельдь определенного размерного ряда. Мы производили сортировку сельди весом более 300 граммов. Она стоит гораздо дороже. Вот это и есть стратегия капитана. Сырьевой ресурс у всех практически одинаковый. А сельдь, которая была отсортирована на нашем судне, продалась гораздо дороже. Вот она, мотивировка экипажа. Дороже продукция - больше зарплата. Та же стратегия и на минтаевой путине. Искали икряной минтай с высоким выходом икры. Мой технолог просто высококлассный специалист. Сортов икры очень много, и покупатели, а это, как правило, японцы, очень придирчиво относятся к икре. У икры минтая даже градация по сортам многоплановая. Икра одного цвета стоит дороже, чем икра другого цвета. Даже небольшой оттенок способен снизить цену. И мы делали качественную икру, наша икра - одна из лучших в экспедиции.

- Насколько капитаны способны снизить издержки? И вообще, это функция капитана либо это функция береговых подразделений?

- Все, что происходит на судне, - это функция капитана. И сегодня капитаны научились считать затраты: cколько топлива они "сожгли" в поиске рыбы, сколько времени потеряли при бункеровке или перегрузе. Капитан все считает. Он способен мотивировать экипаж на результат. Причем не материальным поощрением, а своей стратегией. Объяснит капитан экипажу: выпустим определенное количество тонн икры высшего сорта - получим в три раза больше денег, и экипаж будет "рвать". В море ходят зарабатывать. И капитан должен показать экипажу, как это сделать.

- А мотивация самих капитанов?

- Мотивация капитанов всегда индивидуальна. Поэтому она определяется контрактом. Но есть еще дополнительные стимулы. Лучшие капитаны получают самые современные суда. Успешный капитан всегда будет активом компании. Таких специалистов не просто ценят, ими дорожат, к ним прислушиваются. Конечно, в советское время капитаны переходили в береговое подразделение, но сегодня этой практики нет. Наверное, это оправдано. Капитан - это морской специалист, его опыт наработан годами морской практики. Это одна из немногих специальностей, которая действительно отражает уровень опыта, знаний, грамотности. В других структурах можно стать топ-менеджером или директором благодаря своим связям, можно купить должность и успешно продвигаться по службе. И это сегодня происходит. А вот стать по блату капитаном нельзя.