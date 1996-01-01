Компании Владивостока стараются не сокращать ИТ-отделы

В кризис меньше всего пострадали ИТ-отделы компаний - специалистов этих служб практически не сокращают, а при тотальной экономии компаний на всем и вся значительного сокращения затрат в этой сфере не произошло.

К такому выводу пришли участники круглого стола "Рынок труда ИТ-специалистов", который прошел в рамках Дальневосточной недели информационно-коммуникационных технологий "ДАЛЬИНФОКОМ-2009". По информации кадрового холдинга "Анкор" во Владивостоке, из 40% компаний, которые прибегли к сокращению персонала, только 8,8% сделали это в том числе и в ИТ-отделах.

Более того, в целом на рынке трудовых ресурсов в ИТ-отрасли спрос на квалифицированных специалистов по-прежнему сохраняется. Кроме этого, в связи с развитием отрасли, технологий, специализаций появляются новые вакансии в сфере ИТ, такие как системный аналитик, технико-коммерческий инженер, консультант SAP, программист 1С (новые версии). Однако именно эти специалисты являются наиболее мобильными с точки зрения трудовой миграции. Наиболее популярные маршруты: Сахалин, страны АТР, дальнее зарубежье (США, Европа), Москва, Санкт-Петербург.

"В силу социально-экономических ограничений региональный рынок труда характеризуется низким "потолком профессии" в сфере ИТ, - говорит старший консультант КХ "АНКОР" во Владивостоке Наталья БАЛАЕВА. - Зоны развития для этих специалистов - это выход в регион крупных международных и российских компаний (инвестиции) и развитие малого и среднего бизнеса".

По словам консультанта, наиболее востребованные позиции в ДВ регионе - это системный администратор, программист, программист 1С, руководитель отдела, департамента, подразделения, технико-коммерческий специалист.

Владимир КРЮКОВ, проректор по информатизации ВГУЭС, добавил, что квалифицированных специалистов этого профиля на рынке труда действительно недостаточно. Работодатели вынуждены на должности для "синих воротничков" приглашать выпускников вузов, и это ведет к снижению эффективности.

Затем дискуссия перешла в сферу сокращения издержек ИТ-службы в условиях кризиса. По мнению Владимира КРЮКОВА, для устойчивой работы ИТ-службы необходимо провести реорганизацию. Эффективность такого мероприятия выступающий продемонстрировал на примере ВГУЭС. Дмитрий ГЕРМАН, директор компании "ЛАНИТ ДВ", рассказал собравшимся об авторизованном учебном центре компании. По его мнению, наличие сертификатов Microsoft, Oracal, Cisco, особенно для молодых специалистов, является гарантией трудоустройства и дальнейшего карьерного роста. Евгений НИКИЩЕНКО, руководитель компании "Навиком" во Владивостоке, представил такую услугу как ИТ-аутсорсинг. По его мнению, в условиях кризиса передача обслуживания информационных систем сторонним организациям наиболее выгодна компаниям малого и среднего бизнеса.