Новый порядок расчета пенсий уже вызвал ряд острых вопросов

Предлагаемый механизм исчисления пенсий - абсолютный абсурд, заявила сегодня на брифинге депутат фракции "Справедливая Россия" Оксана ДМИТРИЕВА. Она прокомментировала два законопроекта: "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд соцстраха РФ и фонды обязательного медицинского страхования" и закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов.

Во-первых, дискриминируются те, кому назначили пенсию до вступления законов в силу. Во-вторых, дискриминируются женщины, так как их пенсионный возраст ниже, чем у мужчин. Если женщина выходит на пенсию в 55 лет, то ее стаж меньше, чем у мужчины, который выходит на пенсию в 60 лет, а новый закон ставит сумму фиксированного базового размера страховой части пенсии по старости в зависимости от страхового стажа. Если страховой стаж превышает 30 лет, то сумма базового размера страховой части пенсии увеличивается на 6% за каждый "лишний год", если меньше 30 лет, то уменьшается на 3% за каждый недостающий год.

В-третьих, дискриминируются люди, которые обучались в высших и средних учебных заведениях, в аспирантуре и докторантуре. Самая низкая пенсия будет у врачей с учеными степенями и у докторов наук. "То есть вместо надбавок за ученую степень к пенсии в предложенном варианте вводятся штрафные санкции", - отметила Дмитриева. Она также показала таблицу, из которой ясно видно, что профессор будет получать пенсию в 5 тыс. 418 руб., а уголовник, всю жизнь проведший в тюрьмах и колониях, 5 тыс. 967 руб. Получается, что профессор будет получать на 500 руб. меньше. В любом случае, за год учебы надо будет отработать два года. Расчеты показывают: чтобы пенсия у профессора-врача равнялась пенсии рабочего без периодов подготовки к профессиональной деятельности, профессору придется отработать 22 года после достижения пенсионного возраста, то есть до 82 лет.

Касаясь механизма уплаты ЕСН, который теперь будет называться страховыми взносами, Дмитриева рассказала, что предложенный порядок уплаты страховых взносов стимулирует еще большую дифференциацию в оплате труда в организации. Введение регрессивной шкалы означает, что эффективная ставка обложения среднего работника составляет 34%, а топ-менеджеров - значительно меньше.

К примеру, при годовом заработке до 280 тыс. рублей в год страховые взносы - 34%, а при заработке в 3 млн руб. - всего 4,7%. "Такой порядок развязывает руки для бесконтрольной легализации необлагаемых сверхдоходов", - заключила Дмитриева в интервью агентству "ФК-Новости".