1 июля вступил в силу Закон "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ", который призван защитить компании от рейдерских захватов, в том числе с помощью нерадивых нотариусов...

Нотариуса порой сравнивают с сапером, который, как известно, ошибается два раза. Первый - при выборе профессии, второй - когда допускает единственную, но роковую ошибку. У нотариуса права на ошибку нет. Чем живет приморский нотариат? Об этом в интервью "ЗР" рассказал Президент Приморской краевой нотариальной палаты, заслуженный юрист России Виктор ПРИЩЕПА.

- Виктор Павлович, наша жизнь с ее усложняющимися гражданскими и экономическими отношениями не стоит на месте, требуя современного гражданско-правового обеспечения. Что в последнее время поменялось в вашей профессиональной деятельности?

- Сегодня главная задача для нотариального сообщества страны - определить пути дальнейшего развития нотариата в России. Уже идет подготовка проекта федерального закона о нотариате и нотариальной деятельности, основанного на Концепции, разработанной Министерством юстиции РФ. Ведь ныне действующие основы законодательства РФ о нотариате были приняты более 15 лет назад, и ряд их положений не соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Определенные шаги на данном пути государством уже сделаны. Так, 1 июля этого года вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ".

- Сколько нотариусов осуществляют свою деятельность в Приморском крае?

- На момент создания членами палаты являлись 13 нотариусов. Но с каждым годом численный состав палаты увеличивался, в том числе и в результате постепенного перехода государственных нотариусов в частную практику. Сегодня мы объединяем 105 нотариусов, из них 13 мужчин и 92 женщины. При этом в Приморском крае не осталось государственных нотариусов.

- Считается, что нотариус, как и судья, стоит на вершине профессиональной деятельности юриста. Насколько этот путь тернист?

- Действительно, нотариат - один из древнейших юридических институтов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Приоритетная миссия нотариата заключается в предупреждении гражданско-правовых споров. Оформляя любой документ, нотариус предотвращает правовые ошибки. Когда он ставит гербовую печать, то придает документу силу официального документа и тем самым берет ответственность простого человека на себя. Трудно представить, сколько правовых конфликтов и связанных с ними колоссальных денежных расходов удается избежать гражданам, благодаря деятельности нотариусов.

Прежде чем стать нотариусом, необходимо пройти конкурсный отбор и многоступенчатую систему квалификационных экзаменов. В этом году совместным решением Управления Минюста РФ по Приморскому краю и краевой нотариальной палаты были утверждены четыре должности стажеров нотариуса. Из 21 кандидата на должности стажеров - 4 претендента сдали экзамен, им назначены руководители, и на сегодняшний день они приступили к стажировке.

При этом я считаю, что необходимо переходить к целевой подготовке кадров, особенно для отдаленных, дотационных районов, ведь в некоторых нотариальных округах, не только в крае, но и по стране, продолжительное время остаются незанятыми вакантные должности нотариусов.

- Есть ли какие-нибудь особенности в вашей работе, присущие только Приморскому краю?

- Что касается совершаемых в Приморском крае нотариальных действий, то, согласно данным ежегодного анализа, их структура в крае в целом такая же, как и в других регионах страны. За прошлый 2008 г. нотариусами края совершено около полутора миллиона нотариальных действий, но, к сожалению, несмотря на отсутствие данных, можно говорить о значительном снижении количества нотариальных действий в текущем году. Еще в прошлом году, в силу геополитического положения края, у нас оформлялось большое количество доверенностей на управление и распоряжение автотранспортом, что выделяло наш регион на фоне остальных. Но сегодня мы переживаем непростое время, как и вся страна, поэтому на данный момент трудно говорить о каких-либо особенностях.

- В последнее время слова "рейдер" и "рейдерство" прочно вошли в нашу жизнь. Как вы считаете, способен ли институт нотариата встать на пути таких захватчиков?

- Как я уже говорил, новый закон вносит многочисленные изменения в положения об обществах с ограниченной ответственностью. Они направлены на предупреждение злоупотреблений участников общества правами, связанными с отчуждением ими долей в уставном капитале общества и с выходом из состава участников общества, а также на предупреждение недобросовестного вхождения третьих лиц в состав участников общества. Эти законодательные новеллы призваны защитить общества от рейдерских захватов, в том числе с помощью нотариусов, поскольку с вступлением закона в силу сделки, направленные на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, будут подлежать обязательному нотариальному удостоверению. Аналогичная процедура устанавливается и при заключении договоров залога доли в уставном капитале общества.

Кроме того, по Указу Президента РФ был разработан проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса. Значительное место в данном проекте уделяется повышению роли нотариата в сфере гражданских правоотношений, в том числе в борьбе с рейдерскими захватами предприятий и незаконным отчуждением недвижимого имущества.

Поэтому я уверен, что при продуманном реформировании законодательства и грамотном использовании потенциала нотариата нотариусы станут серьезной преградой на пути незаконного захвата имущества всех форм собственности.

- Не совсем приятный вопрос, касающийся ответственности нотариусов. Приходилось ли вам сталкиваться с такими случаями, когда ваши коллеги пренебрегали долгом и честью? Вообще, что ждет нотариуса, изменившего присяге?

- В соответствии с законодательством профессиональная деятельность нотариусов регулярно проверяется Управлением Министерства юстиции РФ по Приморскому краю и нотариальной палатой. Нотариусы края находятся под постоянным контролем со стороны своих коллег-нотариусов и государства в лице органа юстиции. Поэтому нотариус не может работать плохо. В случае недобросовестного отношения к своим обязанностям к нему применяются меры дисциплинарной ответственности и он даже может быть лишен права заниматься нотариальной деятельностью. К сожалению, в Приморском крае было три случая, когда по решению суда прекращались полномочия нотариусов.

- А право на ошибку?

- Непреднамеренная ошибка не исключена. В этом случае нотариус несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица. Возмещение вреда осуществляется за счет страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, а при его недостаточности - за счет имущества самого нотариуса. Упомянутым уже Федеральным законом № 312-ФЗ с 1 июля вводятся и новые требования к страхованию профессиональной ответственности нотариусов. В частности, определен новый размер страховой суммы. По общему правилу он должен быть не менее 1,5 млн руб. для нотариуса, имеющего нотариальную контору в городском поселении, и не менее 1 млн руб. для нотариуса, имеющего контору в сельском поселении. Также нотариальным палатам предоставлено право заключать договор страхования ответственности своих нотариусов на сумму от 500 тыс. руб. на каждого нотариуса, что мы и сделали, застраховав всех нотариусов края на указанную сумму.