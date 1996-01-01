У АСЗ появился "крутой" клиент

С 1 июля Сбербанк России увеличил свою долю в ОАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) с 22,27% до 59,12% акций. Это уже второе за 2009 год приобретение банком акций предприятия, в начале июня Сбербанк уже купил 20,88 % акций завода, увеличив свою долю в уставном капитале АСЗ с 1,39 % до 22,27%.

На прошлой неделе стало известно и о новом заказе АСЗ. Дочернее предприятие ОАО "Газпром" - ООО "Газфлот" планирует строить суда специального назначения на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. В данный момент предприятие готовит контракт на строительство, заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр АНАНЕНКОВ. Объём заказа, его сроки и стоимость пока не называются, однако уже известно, что суда спецназначения будут использоваться для обслуживания платформ, которые будут работать на Сахалине. Как отметил Ананенков, до 2020 года "Газпром" планирует заказать строительство 10 платформ для добычи на нефтегазовых месторождениях и 80 судов различной специализации и назначения - спасательные, пожарные, экологические и суда для обслуживания платформ и портов.