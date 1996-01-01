Кому и зачем нужны Международные стандарты финансовой отчетности?

Многие российские компании, исчерпав внутренние источники роста, активно ищут варианты привлечения внешнего недорогого финансирования, основные пути которого: размещение ценных бумаг на биржах, взятие кредита в банке (желательно под низкий процент), привлечение иностранного инвестора.

А что требуют кредиторы и инвесторы от компании взамен на возможность предоставления капитала? Прозрачности, которая дает возможность увидеть, куда будут потрачены привлеченные деньги и за счет чего компания будет их возвращать. При этом информация о компании должна быть стандартизирована и понятна. Внешний пользователь знакомится с результатами деятельности компании по ее отчетности. Сегодня годовой отчет - это своеобразный рекламный документ, где отражается положение компании на финансовых и товарных рынках, риски, финансовые результаты деятельности, может быть изложена и стратегия компании. Основу годового отчета, конечно же, составляет финансовая отчетность. Причем отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами.

Использование Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) обеспечивает однозначность трактовки каждой цифры в отчетности. Такая отчетность позволяет оценить реальное положение дел в компании. Инвесторы и кредиторы могут легко проводить сравнение финансовых показателей не только по направлениям деятельности внутри компании, но и с данными внешних фирм. Единые стандарты отчетности внутри группы компаний позволяют производить быструю и корректную консолидацию активов, дают возможность понять, во что обернулся рубль, вложенный в дочерние компании. Отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами, обеспечивает собственников и топ-менеджмент информацией для принятия стратегических решений.

Каким компаниям необходимы международные стандарты финансовой отчетности?

- Группы компаний. Владельцам бизнеса необходимо видеть реальную ситуацию по консолидированным активам, прибыли, направлениям бизнеса.

- Компании, внедряющие систему управленческого учета. При использование МСФО в качестве основных стандартов управленческого учета нет необходимости заново создавать принципы и правила учета многих хозяйственных операций, поскольку МСФО и их интерпретации упрощают проблему регламентации ведения учета.

- Компании, которые собираются сотрудничать или работают с иностранными партнерами. В таком случае партнерам будет предоставляться информация на понятном для них "языке".

Итак, международные стандарты финансовой отчетности - переход неотвратим. Но на пути перехода есть препятствие - отсутствие кадров. Одним из эффективных способов решения проблемы кадрового голода являются обучающие программы по методике международных бухгалтерских организаций. На сегодняшний день доступны две программы:

- Программа международной Ассоциации сертифицированых присяжных бухгалтеров (ACCA, Великобритании);

- Программа Института финансовых аналитиков Великобритании (IFA).

Курс дает знания и практические навыки применения Международных стандартов финансовой отчетности. Основная цель курса: научиться понимать МСФО, вырабатывать профессиональное суждение, понять основные отличия между отчетностью, составленной в соответствии с российскими и международными стандартами.

Надежда КОТЕЛЬНИКОВА, к.э.н., доцент, сертифицированный преподаватель АССА.