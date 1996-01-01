У издателей тоже кризис

16 июня ОАО "Издательская компания "Золотой Рог" на общем годовом собрании акционеров вновь избрало генеральным директором Елену БАРКОВУ, которая возглавляет общество с момента его создания.

Акционеры ИК "Золотой Рог" подвели также итоги 2008 г. Несмотря на начавшийся в середине прошлого года кризис, выпускаемые Издательской компанией "Золотой Рог" средства массовой информации обеспечили рост валовой выручки в 6%, но в целом общество впервые закончило год с убытками в сумме 1 млн 163 тыс. руб.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2008 г., (годовой отчет размещен по адресу http://zrpress.ru/about/). Аудитором общества вновь стало ЗАО "Аудит-Консалт".

На собрании также избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии. В новый состав совета вошли: Баркова Е.С., МИГУНОВ А.А., ПОЛОЗКОВ С.А., РУМЯНЦЕВ А.Н., СЕРГЕЕВА О.А., СОЦКОВ Н.Н., ШМИГЕЛЬСКИЙ Ч.С. На первом заседании совета директоров председателем избран представитель ОАО "Группа Альянс" С.Полозков.